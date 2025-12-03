El PSOE lamenta que Diputación de Huelva "abandone en sus cuentas a los pueblos" y le "ofrezca solo migajas"

Miembros del PSOE en la Diputación Provincial de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación Provincial de Huelva ha lamentado que haya sido rechazada "por el equipo de Gobierno del PP" la enmienda presentada a los presupuestos de la institución supramunicipal para 2026, porque para los socialistas, "las cuentas provinciales abandonan y olvidan por completo a los pueblos, a los que solo ofrece migajas, pese a su incremento histórico, gracias al Estado".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz del PSOE en la institución supramunicipal, Rubén Rodríguez, quien ha criticado que, "ante unos presupuestos históricos por las transferencias corrientes del Estado, que lo incrementan en un 8%, elevando así las cuentas provinciales en 26 millones de euros, se pierde una oportunidad única para que ese dinero llegue realmente bien repartido a todos los pueblos de la provincia", ha indicado en una nota.

Rubén Rodríguez ha señalado que, "por poner un ejemplo, la concertación incondicionada, es decir, el dinero que se transfiere directamente a los municipios, solamente se va a incrementar en un millón de euros. "Si hacemos la media entre los 80 pueblos de la provincia, cada municipio recibirá de media 12.500 euros, cuando deberían ser en torno a 100.000. Esto demuestra que los pueblos vuelven a quedarse con las migajas", ha subrayado.

El portavoz socialista ha lamentado que los presupuestos "no contemplen partidas específicas para afrontar grandes retos urgentes e importantes que se quedan encima de la mesa, ya que no hay nada para planes de emergencia climática, el reto demográfico o el arreglo de caminos". Asimismo, ha advertido que "las inversiones reales en infraestructuras solo aumentan 500.000 euros para toda la provincia", una cifra que considera "claramente insuficiente".

Rubén Rodríguez ha dicho que el año pasado "el premio gordo se lo llevó la capital con el nuevo Palacio Provincial" y ha acusado al equipo de Gobierno del PP de "hacerle el trabajo a la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, mientras un nuevo presupuesto más, los pueblos reciben solamente la pedrea".

Por ello, el PSOE ha rechazado estas cuentas de la Diputación porque considera que "no atienden las necesidades reales ni las demandas de los alcaldes, vecinos de los pueblos, especialmente de los más pequeños".