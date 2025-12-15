El PSOE lamenta que Huelva ha sido "el epicentro del abandono" para la Junta en 2025 "castigándola sin piedad"

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, este lunes en rueda de prensa acompañada por otros dirigentes socialistas onubenses. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Huelva, María Eugenia Limón, ha realizado este lunes un balance de las políticas de la Junta de Andalucía en Huelva en este 2025 y ha criticado que la provincia ha sido "el epicentro del abandono" en materia de servicios públicos "castigándola sin piedad". Al respecto, ha lamentado que es la provincia "con menor inversión sanitaria por habitante", con "más de 83.000 personas en lista de espera, con 204 días de media para una operación" y con 50.000 pruebas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa, donde ha dicho que ha sido un 2025 "que pasará a la historia como el año del horror para Huelva en cuanto a servicios públicos se refiere" y "pasar a la historia como el año en el que el PP dejó a miles de mujeres sin diagnóstico a tiempo". "Lo que hemos vivido en este año no es una mala gestión, sino es una negligencia política continuada", ha enfatizado.

"Juanma Moreno ha convertido la sanidad en un negocio y, al final, los pacientes son los daños colaterales y ha hecho caso omiso al cribado de cáncer de mama que ha dejado de ser prevención para convertirse en una ruleta rusa para miles de mujeres que han confiado en el sistema y se han sentido traicionadas. No llamar a una mujer tras una mamografía no ha sido un error, sino una condena al silencio durante varios meses. Mientras tanto, la Junta de Andalucía ha mirado para otro lado, para un lado en el que el cáncer no tenía espera ni tiempo".

En este sentido, ha indicado que "por mucho que la Junta quiera reconducir este escándalo", esto "no se reduce a números ni se mide en miedo" sino que "este escándalo se traduce en los retrasos y sobre todo en los diagnósticos tardíos".

Limón ha lamentado que en Huelva "el derecho a la salud depende de alguna forma o bien de tu nómina o bien de tu paciencia o de la suerte" porque "aquí no se espera para una prueba, aquí se espera con angustia a saber lo que tienes, si tienes cáncer o si tienes cualquier otra enfermedad".

"Huelva se ha convertido en una provincia invisible para la Junta de Andalucía y una prueba de ello es que es la única provincia de Andalucía que no tiene Hospital Materno Infantil y que no lo tendrá en el año 2026, porque así se refleja en los presupuestos. Las listas de espera ya no desesperan, las listas de espera enferman. Cuando una prueba diagnóstica tarda más meses de la cuenta la sanidad deja de ser pública y deja de ser segura. Y esperar puede significar empeorar en algunos casos, pero en otros casos puede significar no llegar o morir", ha subrayado.

De la misma manera, la dirigente socialista ha criticado que hay pueblos "sin médicos, sin pediatras, sin ambulancia o con reducción en los servicios de ambulancia" porque "están sustituyendo las ambulancias medicalizadas por ambulancia como servicio, como vehículo básico", algo que "está pasando en Villanueva de los Castillejos en San Bartolomé o en Triguero", toda vez que ha remarcado que "hemos pasado el peor verano desde hace 40 años" con "centros sanitarios que han estado cerrando por las tardes y sin aire acondicionado" y con "plantas cerradas y pacientes agolpados en hospitales, con sus familias desesperadas comprando ventiladores".

"Y, mientras tanto, se da más de 200 millones de euros para el hospital privado de Lepe cuando hay un hospital público terminado con unos accesos que van en tiempo y forma, mientras el ayuntamiento del Lepe pide una prórroga de ocho meses para hacer las obras de la acometida del agua. Y todo ello sucede cuando la sanidad pública se asfixia y la privada se engorda con el dinero público", ha señalado.

Por ello, la dirigente socialista ha dicho que "el PP ha desviado millones de euros a dedo mientras cerraba quirófanos y consultas, haciendo contratos a dedo hasta para comprar los adornos de Navidad". "Esto es una indecencia porque no faltan recursos, sino que sobran negocios", ha añadido.

"MORENO, EL RESPONSABLE DE TODO"

Limón ha afirmado que el "responsable de todo esto" es el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y que la sanidad privada ha sido "el salvavidas político del Partido Popular y la losa para los pacientes".

Por ello, ha dicho que el presidente de la Junta de Andalucía "no puede seguir escondiéndose detrás de titulares y de propaganda", porque "quien falla en proteger la salud está fallando en lo esencial que tiene el ser humano y cuando un gobierno no garantiza que los diagnósticos se den a tiempo está perdiendo toda la legitimidad moral que pueda tener" y lamenta que se cierra "un año perdido para miles de pacientes con un balance demoledor de más espera, menos prevención y cero empatía".

"Este año ha quedado claro que el Partido Popular la sanidad pública no le importa y sobre todo lo ha hecho rompiendo el pacto más básico que debemos tener los políticos con la ciudadanía, que es cuidar de nuestros vecinos. Con Moreno la sanidad ha dejado de prevenir y ha empezado a fallar. Han negado, han minimizado los problemas, han callado y eso ha sido el balance sanitario del PP, la callada por respuesta", ha dicho Limón.

Así las cosas, la socialista ha concluido señalanado que 2025 "pasará a la historia como el año en el que el Partido Popular jugó con la salud de miles de mujeres y llegó tarde al cáncer" y con un presidente de la Junta de Andalucía "que hunde la sanidad, con negligencia, con privatización y, sobre todo, con diagnósticos que no llegan".

Con respecto a la dependencia, Limón ha lamentado que Huelva tiene "más de 3.000 personas esperando para la Ley de Dependencia" porque "no llega y se sigue retrasando", toda vez que ha afirmado que el PP "está bloqueando la educación pública, dándole la espalda a más de 50.000 familias andaluzas, abriendo más de cinco universidades privadas y cerrando en lo que llevan de gobierno en estos siete años 214 aulas".

CASOS DE ACOSO

De otro lado, cuestionada por los presuntos casos de acoso en el PSOE, en lo referente a posibles casos en la provincia de Huelva, Limón ha manifestado que "asumir responsabilidades es algo intrínseco del PSOE" que "siempre va a estar al lado de las mujeres" y ha animado a ·denunciar cuando tengas motivo para ello" porque "el PSOE siempre va a mostrar tolerancia cero con los acosadores" que "no tienen cabida" en el partido.

Al respecto, ha explicado que hace cinco años se apartó en Huelva a una persona "de todos los cargos orgánicos e institucionales", toda vez que ha pedido "perdón" si "en algún momento han fallado las medidas o fallado la comunicación" y que el PSOE "corrige y actúa", al tiempo que ha recordado que "el machismo estructural no es una cosa puntual del Partido Socialista".

"Creo que es importante asumir los errores, actuar en consecuencia y, a partir de ahí, endurecer las medidas que dentro del partido se van tomando, endurecer nuestro código ético, como hemos estado haciendo a lo largo de todos estos años y, sobre todo, en este caso, apoyar a la víctima. Y si de estos errores hay que aprender para darle más apoyo psicológico a la víctima, más asesoramiento jurídico, pues aquí estaremos y estaremos siempre denunciando tanto a los acosadores como a los que encubren a los acosadores, porque si algo hay claro es que el PSOE es un partido feminista y los comportamientos machistas son incompatibles con ser socialista", ha subrayado.

Finalmente, ha manifestado que "si en algún momento algún compañero del Partido Socialista ha tenido un comportamiento de estas características, como secretaria general del PSOE les pido que abandonen todos sus cargos, tanto orgánicos como institucionales". "No podemos consentir que esté pasando lo que está pasando", ha concluido.