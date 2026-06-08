El PSOE lamenta que Huelva "solo" haya solicitado 1,4 millones de los 80 para la provincia por daños de borrascas

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y secretario general en la capital, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva y secretario general en la capital, Enrique Gaviño, ha puesto en valor este lunes la respuesta del Gobierno de España ante los daños ocasionados por las borrascas de 2026 en la provincia y ha destacado que los ayuntamientos onubenses recibirán "más de 80 millones de euros en subvenciones", mientras que ha lamentado que el de la capital "solo" haya solicitado 1,4 millones "al nivel de municipios como La Palma, Almonaster, Jabugo o Hinojos", con cuantías "similares".

Según ha indicado Gaviño en rueda de prensa, estas ayudas responden "al cien por cien de las cantidades solicitadas por los consistorios" y se concederán de forma anticipada para acometer las reparaciones "de manera inmediata".

En este sentido, el socialista ha contrapuesto el "compromiso" del Ejecutivo central con la "poca ambición" y "poca gana de resolver los problemas de los ciudadanos" que, a su juicio, ha "demostrado" la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. El portavoz socialista ha lamentado que la capital tan solo haya solicitado y recibido 1,4 millones de euros, una cuantía que sitúa al núcleo urbano más poblado de la provincia "al nivel de daño de municipios como La Palma, Almonaster, Jabugo o Hinojos".

"Es triste que un ayuntamiento tenga tan pocas ganas de resolver los problemas de los ciudadanos y que tengamos que estar los partidos de la oposición velando y mirando por esto e informando a los ciudadanos de que su ayuntamiento no va a responder a todos los daños que sufrieron", ha dicho.

Al respecto, Gaviño se ha preguntado si ese dinero es suficiente para dar solución a los "desperfectos en polideportivos, humedades en dependencias municipales o actuaciones en barriadas vulnerables a inundaciones" como La Ribera o la calle Cristo del Amor y ha afeado a la regidora que la ayuda concedida "se vaya a destinar exclusivamente al asfaltado de algunas calles, dejando fuera otros desperfectos" y ha avanzado que la oposición "exigirá explicaciones a Miranda" para saber "si el plan de asfaltado del que presume lo va a pagar íntegramente el Gobierno de España sin aportar un solo euro propio".

El socialista ha señalado que "hay que mirar a la cara también a los vecinos de la calle Cristo del Amor, de la barriada Vicente Yáñez Pinzón, en la que se ha anunciado un plan, pero no sabemos cómo lo van a financiar".

"Esos vecinos pedían unas mejoras de las conducciones y de las evacuaciones de agua, mejoras del alcantarillado, poda de los árboles para que no hubiera saturación del alcantarillado por hojas y ramas. Pedían que los tubos de evacuación de toda el agua que llega desde toda la calle Isla Cristina, que esos tubos se ampliaran, pero no se recogen en los planes en los que el ayuntamiento plantea la mejora de la ciudad después de los daños provocados por todas estas danas", ha lamentado.

REPARTO EN MUNICIPIOS

En contraposición a la capital, el dirigente socialista ha desglosado algunas de las partidas "más importantes" que recibirán otros municipios de la provincia. Entre ellos, ha citado los tres millones de euros para Paymogo, los cuatro millones para Valverde del Camino, otros cuatro millones para Villalba del Alcor y los seis millones de euros destinados a Puebla de Guzmán.

Asimismo, ha señalado que las localidades costeras de Lepe y Almonte han sido las "más beneficiadas", con casi 16 y 24 millones de euros, respectivamente. En el caso de Almonte, Gaviño ha recordado que esta cantidad se suma a la financiación total por parte del Estado "del paseo marítimo destruido" y a las aportaciones extraordinarias de arena en la playa de Matalascañas.

A estas cuantías para infraestructuras municipales se añade "más de un millón de euros dispuestos por el Gobierno central a principios de año para los agricultores de Andalucía y Extremadura afectados por los temporales de enero y febrero".

SITUACIÓN FERROVIARIA

A preguntas de los periodistas sobre la paralización de la línea ferroviaria Huelva-Zafra por obras de reparación, Gaviño ha reconocido que la interrupción del servicio público "no gusta" al partido, pero ha defendido la necesidad de la intervención tras los daños sufridos por el temporal.

El portavoz ha pedido "máxima celeridad" en los trabajos técnicos, subrayando el valor "articulador, emocional y turístico" de una línea que "vertebra la conexión costa-sierra", toda vez que ha subrayado que la línea Huelva-Zafra se había llevado cerrada "unos 15 o 20 años" de forma que, "gracias a una gran inversión del Gobierno se puso en valor" y se volvió a reanudar pero que la misma "ha sufrido desperfectos" por los temporales que "se están arreglando".

CONSTITUCIÓN DEL PARLAMENTO

Por otro lado, de cara a la sesión de constitución del Parlamento andaluz este próximo jueves, Gaviño ha advertido de que el presidente en funciones, Juanma Moreno, "tendrá que demostrar si su andalucismo es real o impostado" a la hora de conformar la Mesa y negociar el futuro Ejecutivo con Vox.

"Mucho nos tememos que el señor Moreno se va a agarrar al sillón de San Telmo cediendo ante Vox a todas sus peticiones", ha criticado el socialista, alertando sobre "el riesgo" de que áreas "sensibles" como la gestión de las personas migrantes "queden en manos de una formación con postulados radicales y contrarios al espíritu andalucista".