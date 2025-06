El PSOE lamenta que el PP en la Diputación de Huelva "rechace de nuevo la mejora de la sanidad"

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha lamentado este martes que el PP de Huelva "ha vuelto a retratarse" y a ofrecer "su peor y verdadera" cara en la Diputación "al votar, de nuevo, en contra" de una moción socialista en la que se solicitaba "mejorar la situación sanitaria en la provincia", por lo que ha dado un "no rotundo a exigir a la Junta una sanidad digna y pública para todos los onubenses".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del PSOE en la Diputación, Rubén Rodríguez, ha señalado que desde "hace dos años" llevan criticando que Huelva "puede seguir siendo la cenicienta de la comunidad autónoma andaluza en materia sanitaria".

"Hace unos días miles de onubenses volvieron a salir a las calles reclamando mejoras para los profesionales sanitarios, para nuestras infraestructuras hospitalarias, porque no sabemos nada de los Chares de Bollullos, Aracena y Lepe; el Materno Infantil tampoco se va a ejecutar en esta legislatura, entre otras muchas carencias", ha lamentado.

Una moción que ha sido defendida por la diputada Rocío Díaz en la que ha señalado que "la ciudadanía de Huelva está indignada y ha dicho basta ya a esta situación", toda vez que ha indicado que el Partido Socialista "va a estar al lado de los onubenses en todas sus reivindicaciones".

En lo referente al virus del Nilo, ha salido adelante la moción presentada por los socialistas para pedir a la Junta de Andalucía "implicación" y "ayuda para combatir este problema", así como a la propia Diputación Provincial de Huelva para que haga un plan de vigilancia y control en los municipios de menos de 20.000 habitantes.

No obstante, Rubén Rodríguez ha tachado de "despropósito" que la Junta "no asuma sus competencias para el control de la fiebre del virus del Nilo, haciendo recaer esta responsabilidad en los ayuntamientos, que no tienen ni los recursos económicos suficientes ni técnicos para asumir un plan de control y vigilancia del virus".

"Legalmente, las competencias en sanidad en temas de epidemia le corresponden a la Junta y no se nos puede echar ese balón a los ayuntamientos, porque no somos los que tienen que plantear un plan municipal de control del virus del Nilo", ha aseverado el socialista.

"ABANDONO DE LA CARRETERA A-483"

Con respecto al estado de abandono por parte de la Junta de Andalucía de la carretera autonómica A-483, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha calificado de "indecente" que el PP "mienta de manera reiterada con esta carretera", al tiempo que ha recriminado que "después de siete años, no está ejecutado el tercer carril, una promesa electoral de 2018, cuando Juanma Moreno se aprovechó del dolor de las familias de las víctimas y anunció la actuación que todavía no ha realizado".

"Se hace cada vez más necesaria porque se trata de una vía por la que pasan miles de personas y, más ahora, en esta fecha de la romería de El Rocío", ha concluido.