El PSOE lamenta la "situación crítica" del centro de salud de La Palma (Huelva), que "lleva desde junio sin director"

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz y portavoz del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha manifestado en la puerta del centro de salud Reina Sofía de La Palma del Condado, la situación "crítica" que presenta este centro sanitario donde, según ha manifestado, "no tiene director desde junio".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Gaviño ha enumerado que este centro "presenta problemas de accesibilidad, no hay mantenimiento, la climatización está averiada, hay persianas rotas, humedades y goteras; falta personal porque no se cubren las bajas ni las vacaciones del personal sanitario, no hay materiales suficientes para realizar curas y ciertas pruebas y, para colmo, llevan meses sin psicólogo que atienda con dignidad la salud mental de los palmerinos y palmerinas y de los municipios de alrededor".

El parlamentario ha estado acompañado del secretario general del PSOE del municipio y portavoz en el Ayuntamiento, Rogelio Pinto, quien ha afirmado que "llevan meses denunciando estos hechos". Gaviño ha remarcado que el estado que presenta este centro sanitario es "un claro ejemplo de la situación general que presenta la atención sanitaria en la comunidad".

"La Palma del Condado es el ejemplo donde se reflejan todos los pueblos de Andalucía. Qué se puede esperar de un Gobierno que destina más dinero a un anuncio publicitario que a la sanidad", ha clamado.

Al respecto, el socialista ha reiterado que los centros de salud y los hospitales están "así" porque el PP y el Gobierno de Juanma Moreno "no creen en la sanidad como servicio público, creen en la sanidad como negocio". "No le gusta la sanidad pública, por eso el PP votó en contra de la ley general de sanidad; y votó en contra de la ley de salud de Andalucía con las que los socialistas propusimos, defendimos y aprobamos que la sanidad es un servicio público, un derecho de todos y de todas, un derecho que nos da dignidad y nos hace iguales ante lo más importante, nuestra salud", ha agregado.

Por ello, Gaviño ha criticado el modelo que "está defendiendo y practicando" el Partido Popular, que responde, en su opinión "a cuanto más dinero tienes, más podrás curarte" y, según ha asegurado, para facilitar la implantación de ese modelo, "van dando pasos para que se vaya imponiendo, así desmontan el sistema público y obligan a la gente a irse a lo privado".

"Cómo se ejecuta el modelo, se hace, con tiempo, despacio y adoptando medidas poco a poco, La primera es abandonar los centros de salud, dando mal servicio. Después la atención hospitalaria. El presupuesto de 2024 es un ejemplo, el incremento para los sanitarios va a aumentar un 0,1%, mientras que el presupuesto para celebrar conciertos con la privada va a crecer un 69%. Está claro dónde están los intereses de Juanma Moreno", ha aseverado.

Asimismo, el socialista ha apuntado que "uno de cada cinco andaluces tiene ya un seguro privado, de ahí que las empresas privadas hayan aumentado su cuota de negocio un 400% desde que gobierna el PP en Andalucía", por lo que ha incidido en que "ese es el modelo, el que basa nuestra salud en la tarjeta de crédito y no en la del SAS".

"No tiene ningún problema en discriminar entre andaluces según la cantidad de dinero que tengan en el bolsillo y ha apostado abiertamente por una sanidad que cuide solo a quien pueda pagarla, a los demás nos deja abandonados", ha señalado.

"Por ello, está en la mano de los palmerinos y palmerinas, de todos los onubenses y andaluces defender nuestra dignidad, lo que nos hace iguales ante las peores situaciones, lo que nos garantiza los cuidados cuando enfermamos nosotros o nuestros seres queridos, sin mirar cuánto dinero tienes en el bolsillo. Es inhumano clasificar a las personas por su capacidad económica, pero es casi delito clasificarlas por su dinero para darles una atención sanitaria mejor o peor", ha enfatizado.

Al respecto, el parlamentario socialista ha recalcado que "cuando el PP presume de tener el presupuesto que más destina a la sanidad, los ciudadanos, nuestros pueblos, lo están pasando peor que nunca, y esa denuncia hay que hacer alto y claro porque esconde detrás una estrategia de privatización de la salud y de abandono de los servicios públicos".

Por su parte, Rogelio Pinto ha agradecido a Enrique Gaviño que se haya trasladado hasta La Palma para "dar voz a los vecinos y vecinas de El Condado, porque es lamentable que Juanma Moreno nos trate así, tenemos muchas necesidades y muchas carencias en la atención primaria y la Junta no nos está dando cobertura". "Agradezco a nuestro parlamentario por Huelva que venga a aquí a escucharnos y a defendernos a nosotros y a todos los andaluces y andaluzas y que defienda la sanidad pública en la Cámara autonómica", ha concluido.