El PSOE lleva al Pleno del Ayuntamiento de Huelva el "despilfarro" del alquiler de "un coche oficial de lujo"

HUELVA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en el Ayuntamiento de Huelva ha registrado una pregunta para el próximo Pleno ordinario del 26 de septiembre en la que exigirá al equipo de Gobierno del Partido Popular que explique "qué necesidad de movilidad tiene la alcaldesa que justifique el alquiler de un vehículo todoterreno de alta gama y de siete plazas como coche oficial".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, se trata del contrato aprobado en agosto para el renting de un Toyota Highlander Luxury, por un importe total de 71.767,71 euros durante 48 meses, lo que supone un gasto mensual de unos 1.500 euros con cargo a las arcas municipales.

"Un contrato que compromete recursos públicos hasta 2028 y que se aprueba en pleno mes de agosto, de espaldas a la ciudadanía", ha subrayado el portavoz socialista, Francisco Baluffo, quien ha criticado que esta decisión se produce "en un momento en que los onubenses están sufriendo una subida del IBI del 15%, que supone entre 50 y 150 euros más por vivienda", mientras "la alcaldesa malgasta el dinero de esos impuestos en caprichos y lujos como banquetes y el alquiler de un coche oficial de lujo".

"La alcaldesa lleva dos años subiendo todos los impuestos municipales y metiendo la mano en el bolsillo de las familias y los negocios de Huelva para financiar este derroche con dinero público", ha insistido.

De este modo, el portavoz socialista ha insistido en que este contrato "no es un caso aislado", sino que se enmarca en "un patrón de despilfarro" del Gobierno del PP, "con más de diez millones de euros que se van a gastar en publicidad y propaganda en dos años y 153.000 euros en catering, frente a la falta de inversión en las verdaderas necesidades de la ciudad".

"Esto es una muestra más de sus prioridades como alcaldesa: autobombo, banquetes y coches oficiales antes que limpieza, viviendas municipales y mantenimiento de los barrios. La alcaldesa está derrochando todo el dinero que recauda con las subidas de impuestos, mientras los barrios de Huelva siguen abandonados", ha afirmado Baluffo, que ha advertido que el PSOE va a seguir exigiendo "que cada euro de los onubenses se destine a mejorar la vida de la gente, no a mantener los caprichos, las fiestas y las fotos de Pilar Miranda".