El PSOE de Niebla (Huelva) pide al alcalde que rectifique y evite reabrir conflictos que "dañan la convivencia"

Ayuntamiento de Niebla (Huelva). - PSOE DE NIEBLA

NIEBLA (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Niebla (Huelva) ha trasladado su disconformidad ante las recientes actuaciones del alcalde, Joaquín Molina (PP), en relación con la Sociedad de Cazadores de Niebla y el "conflicto abierto sobre la titularidad del salón social que esta entidad gestiona". En este sentido, ha considerado que la actitud del alcalde es "profundamente irresponsable y alejada de lo que debería ser el ejercicio sereno y constructivo de la responsabilidad institucional".

Tal y como ha emitido la formación en una nota, a juicio de los socialistas, reabrir un conflicto que ya en el pasado "generó una importante fractura social en el municipio supone un grave error político que puede volver a dividir a los vecinos de Niebla".

Según los socialistas, "el alcalde parece olvidar, o directamente decide ignorar, que este asunto ya provocó enfrentamientos y heridas en nuestro pueblo que costó mucho tiempo superar. Volver a ponerlo sobre la mesa en estos términos es un paso atrás que Niebla no merece".

El PSOE ha advertido de que Niebla no puede permitirse regresar a escenarios de confrontación que tanto daño hicieron a la convivencia y al tejido social del municipio. En este sentido, lamentan "que el alcalde utilice su posición institucional para señalar públicamente a la directiva de una entidad que, según recuerdan, ha trabajado durante años defendiendo sus derechos en un contexto complejo".

Asimismo, los socialistas han considerado que este tipo de actuaciones "están muy lejos de la responsabilidad, la prudencia y la altura institucional que se le presupone a un alcalde, cuya obligación debería ser la de tender puentes y no levantar muros entre los vecinos".

"Gobernar no es confrontar ni reabrir heridas del pasado. Gobernar es escuchar, dialogar y buscar soluciones que refuercen la convivencia", han subrayado desde el PSOE de Niebla.

Por ello, la Agrupación Socialista ha exigido al alcalde que "rectifique de inmediato y abandone cualquier estrategia basada en el enfrentamiento social". Asimismo, le instan a recuperar la senda del diálogo y el respeto institucional.

Finalmente, ha apuntado que "el municipio necesita estabilidad, respeto y un gobierno que actúe como punto de encuentro, no como elemento de división. Niebla merece serenidad, responsabilidad y altura política".