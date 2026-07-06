El PSOE niega "cualquier operación" para que Gaviño sea concejal cuando "aún no hay ni candidato"

El diputado nacional por el PSOE de Huelva y concejal en el Ayuntamiento de Huelva, Gabriel Cruz. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional por el PSOE de Huelva y concejal en el Ayuntamiento de la capital, Gabriel Cruz, ha negado que exista "ninguna operación" para que el secretario general de los socialistas de Huelva capital, Enrique Gaviño, sea concejal del Ayuntamiento mediante la renuncia de compañeros a ser concejales, toda vez que ha asegurado "no hay ningún candidato a la Alcaldía", por ello, ha acusado al Ayuntamiento de "querer tapar su nefasta gestión".

En este sentido, a pregunta de los periodistas, ha señalado que los partidos, "desde el punto de vista de estrategias electorales", analizan "muchas posibilidades". "Esta también -- en referencia a la renuncia de concejales--, y no es la primera vez, porque en el último Pleno del Ayuntamiento de Huelva varios concejales que iban delante del que tomó posesión renunciaron".

"No sé de qué nos asombramos y de qué ponemos el grito en el cielo, cuando son opciones que se barajan, se analizan y plantean. Quiero recordar que el pasado sábado, en el Comité Federal, se aprobó un calendario, en el que el Comité Director decidió que las primarias en la ciudad de Huelva será el mes de septiembre, es decir, que no tenemos candidato aún", ha enfatizado.

Por ello, se ha cuestionado que "si alguien se cree que sin tener candidato, se hace una operación para poner en el Ayuntamiento a una persona".

Por otro lado, preguntado sobre un supuesto audio filtrado del propio Gaviño relacionado con la dicha operación, Cruz ha llamado la atención sobre el uso "político-mediático" de una conversación que "se desarrolla en un ámbito estrictamente privado". "Algo que me entristece".

"Si es una conversación telefónica, aquí hay dos opciones, es un interlocutor o interlocutora quien ha filtrado esa conversación o estamos hablando de intervención de los teléfonos, no hay otra posibilidad. Y hasta la fecha no hay ningún tipo de intervención", ha analizado.

Por ello, ha insistido en que "se va a tener que ir con un detector de grabaciones o un inhibidor de frecuencia" porque "ya no se pueden tener conversaciones en el ámbito privado" y "haya medios que las utilicen".

OPOSICIÓN AL AYUNTAMIENTO

Asimismo, el también concejal ha señalado que desde su formación siguen haciendo oposición en el Ayuntamiento de Huelva y "peleando por defender un proyecto de construcción de ciudad, de construcción de progreso, de avance, de prosperidad". "Y cuando queda menos de un año para las municipales, nosotros y todos los partidos, claro que hacemos análisis de diferentes opciones y de diferentes estrategias. Faltaría más. Nosotros no estamos pervirtiendo ningún resultado de las elecciones".

Al respecto, ha recordado que él mismo, que se presentó como candidato a la Alcaldía en las elecciones de 2023, es "la única persona que habiendo sido alcalde de Huelva ha mantenido su acta de concejal durante la legislatura".

"Es decir, que a un año o menos de un año de las elecciones analizamos diferentes posibilidades, es que es lo menos que se espera de nosotros, sobre todo ante lo que se nos avecina en Andalucía, porque necesitamos que Huelva recupere el pulso, la ilusión y recupere ese proyecto de progreso en el que quepa todo el mundo".

Por ello, ha acusado al Ayuntamiento de "tapar una gestión nefasta" y ser un equipo de Gobierno "absolutamente paralizado que se dedica a la propaganda, a titulares que luego no se concretan en ningún tipo de proyecto" y que "lo único que han hecho" es lo que "dejó en marcha el PSOE en el mandato anterior".

"Además, un Gobierno que dice insensateces, como yo le escuché el otro día a la alcaldesa, que dijo que nos llevamos el riesgo automático de los jardines, pues será para instalarlo en mi piso", ha dicho con ironía, toda vez que ha asegurado que cuando llegó "no funcionaba ninguna de las fuentes de Huelva, pero se arregló".

"Cuando te eligen es para que tú resuelvas los problemas no para que escudes tu incompetencia en invenciones en bulos, en fantasía y en mentiras echándole siempre la culpa al mandato anterior. No lo he escuchado da las gracias al PSOE por la plaza de la Merced, por el Mercado de San Sebastián, por el cuartel de Santa Fe, por la peatonalización de Villa Mundaka, por la peatonalización de Méndez Núñez, la Fuente San Pedro o las obra de la Casa Colón", ha advertido.

Así, ha criticado que "lo único que han hecho es subir los impuestos" y "dijeron que no los subiría". Además, se ha preguntado que "dónde está el Arco de las Estrellas, o el nuevo recinto colombino, que ya es para el mandato posterior" o incluso el proyecto de la avenida Italia "no estará hasta finales de verano".

"Es mejor tapar esto, no hablar de gestión, pero mejor hablamos de que si el PSOE se embarca en una operación. Una operación que, insisto, son muchas posibilidades y hay posibilidades que le gustan a uno y a otros no", ha terminado.