PSOE de La Palma (Huelva) critica que alcaldesa "quiso imponer la subida de tasa de basura, sin contar con los grupos"

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado, Rogelio Pinto. - AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva) ha criticado que la alcaldesa, Rocío Moreno (PP), "sigue sin escuchar al resto de la Corporación municipal tras querer imponer una subida de la tasa de basura sin contar con el resto de formaciones políticas".

Así lo ha puesto de manifiesto el portavoz socialista en el Consistorio, Rogelio Pinto, quien ha reprochado que, "una vez más, la alcaldesa no quiso escuchar las propuestas del Grupo Socialista para evitar que ese incremento en el recibo de la basura perjudicase al bolsillo de los vecinos y vecinas, una subida que el PP no logró aprobar por el rechazo en bloque del resto de grupos políticos, incluido su propio socio de Gobierno, Vox, que se sumó a PSOE y LP+", según ha indicado la formación en una nota de prensa.

De este modo, Rogelio Pinto ha criticado que la alcaldesa se presentara al Pleno "intentando imponer una tasa sin escuchar, sin consenso". "De hecho, desde el Grupo Socialista planteamos alternativas para aliviar la presión fiscal de los hogares, proponiendo que, si se incrementa la tasa de basura, se estudie la posibilidad de compensar ese aumento mediante la reducción de otro impuesto municipal. Queremos que se garantice que la suma total de impuestos y tasas que pagan los ciudadanos de La Palma sea la misma que este año, manteniendo los mismos servicios", ha aseverado.

El portavoz socialista ha subrayado que el Ayuntamiento cerró 2024 "con más gastos que ingresos, que en 2025 se han tenido que ajustar las cuentas y que ya está previsto un nuevo ajuste para 2026". "El problema de fondo es la situación económica y financiera que limita la capacidad de gestión del Ayuntamiento, que depende de unos ingresos que no tiene para pagar", ha enfatizado.

"La mala gestión del PP la estamos pagando todo el pueblo de La Palma, que no avanza", ha proseguido Rogelio Pinto, quien ha insistido en que "el Ayuntamiento debe gobernar con transparencia y explicar con claridad la situación económica real de las cuentas municipales".

Por ello, Rogelio Pinto ha reiterado que "mientras no se explique de verdad y con claridad la verdadera situación económica y financiera del Consistorio, no apoyará ninguna subida de la tasa de basura". "La ciudadanía merece conocer la verdad de los tributos, impuestos y recaudaciones antes de que se tomen decisiones que afectan directamente a sus bolsillos", ha concluido.