El PSOE de La Palma (Huelva) critica que las mejoras del CEIP Condado "no son una prioridad" para la Junta

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 30 (EUROPA PRESS)

El PSOE de La Palma del Condado (Huelva) ha criticado "la falta de compromiso" del Gobierno andaluz con la educación pública y, en concreto, con el CEIP Condado de Huelva, un centro que "lleva años esperando las mejoras prometidas por la Junta de Andalucía y que sigue sufriendo deficiencias estructurales, problemas de climatización y carencias en sus instalaciones".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, la parlamentaria andaluza del PSOE de Huelva, Susana Rivas, ha llevado este asunto al Parlamento de Andalucía para "exigir respuestas" a la consejera de Educación, María Carmen Castillo, sobre el "incumplimiento de los compromisos adquiridos con el centro". "La respuesta que hemos recibido es tan clara como preocupante: las mejoras del CEIP Condado de Huelva son, simplemente, una cuestión de prioridades. Y está claro que para Juanma Moreno la educación pública no lo es", ha añadido.

El secretario general del PSOE de La Palma, Rogelio Pinto, ha señalado que las familias y la comunidad educativa llevan años reclamando "una actuación urgente" de la Junta de Andalucía para garantizar que el alumnado pueda estudiar en condiciones dignas. "Los niños y niñas de La Palma merecen aulas seguras, modernas y adecuadas, y no seguir esperando a que el Gobierno andaluz decida que su educación importa", ha indicado.

Asimismo, los socialistas han lamentado que el Gobierno andaluz "siga mintiendo y prometiendo actuaciones a bombo y platillo por valor de 3,6 millones de euros como hizo el delegado territorial de Educación, Carlos Soriano, en campaña electoral para después no cumplir absolutamente nada".

"Estamos hablando de un colegio que es un referente educativo en la comarca y que necesita actuaciones inmediatas. No pedimos privilegios, pedimos justicia y compromiso con lo público. La respuesta de la consejera demuestra que el problema no es la falta de recursos, sino la falta de voluntad política", ha subrayado Rivas.

Al respecto, Pinto ha incidido que el PSOE de La Palma seguirá reivindicando "estas mejoras en todas las instituciones", manteniendo el apoyo y acompañamiento a las familias del CEIP Condado de Huelva hasta que la Junta "cumpla sus compromisos y actúe con responsabilidad". "Mientras Juanma Moreno se dedica a hacer propaganda, la realidad es que nuestro colegio sigue esperando inversiones básicas. Ya está bien de mentiras y de tomaduras de pelo", ha apostillado Rogelio Pinto.