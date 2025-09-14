El PSOE de La Palma (Huelva) exige al Ayuntamiento que cumpla y finalice por completo el arreglo del Camino de Hinojos

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE de La Palma del Condado (Huelva) ha reclamado al Ayuntamiento que "cumpla de una vez con su palabra" y acometa íntegramente el arreglo del Camino de Hinojos, una "obra anunciada hace ya seis años y que, a día de hoy, sigue sin ejecutarse en su totalidad".

En una nota, el secretario general de los socialistas palmerinos, Rogelio Pinto, ha recordado que el anterior alcalde del PP, Manuel García Félix, "prometió una actuación completa sobre más de cuatro kilómetros de vía" pero "lo único que hay desde su etapa de gobierno y ahora con la actual alcaldesa Rocío Moreno, son parcheos puntuales y pequeños tramos arreglados que en nada solucionan el verdadero problema".

"Estamos hablando de una infraestructura fundamental y prioritaria para La Palma, porque soporta un gran volumen de tránsito, tanto de vehículos particulares como de agricultores, ganaderos y vecinos que lo utilizan cada día", ha afirmado Pinto, que ha añadido que "el deterioro acumulado hace que se convierta en un camino inseguro, incómodo y que condiciona la actividad económica de quienes dependen de él".

En este sentido, ha subrayado que "no se trata de una petición nueva ni de una exigencia desproporcionada". "Lo único que pedimos es que se cumpla lo prometido, porque ya está bien de tantos anuncios vacíos, de tanto engaño y de seguir vendiendo proyectos que nunca llegan a ejecutarse", ha afirmado Pinto, que ha añadido que "seis años son más que suficientes para demostrar que la palabra del alcalde en este asunto no vale nada".

Además, ha advertido que "el tiempo pasa y el camino sigue en malas condiciones, lo que evidencia la falta de planificación y de voluntad política del equipo de Gobierno" y ha afirmado que "no vale escudarse en excusas, porque es un proyecto que fue anunciado a bombo y platillo y que hoy sigue siendo un incumplimiento flagrante con La Palma".

"Los socialistas palmerinos vamos a seguir insistiendo porque entendemos que este es un camino estratégico para nuestro municipio, que conecta con el término de Hinojos y que es fundamental para el sector agrícola, para la movilidad y para la seguridad de los vecinos. No es de recibo que el PP siga dando la espalda", ha concluido.