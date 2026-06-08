El PSOE de La Palma (Huelva) exige al Ayuntamiento que "explique por qué se debe más de dos millones a proveedores"

Concejales del PSOE de La Palma del Condado. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado (Huelva), Rogelio Pinto, ha exigido este lunes a la alcaldesa, Rocío Moreno, "que explique por qué se debe más de dos millones de euros en facturas pendientes" y ha subrayado que "gracias al Gobierno de España los proveedores podrán cobrar".

Así lo manifestó tras el pleno extraordinario celebrado el pasado viernes, donde volvió a criticar la "pésima gestión económica del Consistorio", según ha indicado la formación en una nota.

"Apoyamos el mecanismo extraordinario de pago a proveedores, siempre estaremos al lado de los autónomos, pequeñas empresas y comercios que trabajan para este Ayuntamiento, porque detrás de cada factura pendiente hay personas que necesitan cobrar para pagar nóminas, impuestos y mantener empleo, pero respaldar que las empresas cobren no significa renunciar a preguntar por qué hemos llegado a deber más de dos millones de euros", ha dicho Pinto.

El portavoz socialista ha querido "dejar muy claro" que "es el Gobierno de España quien está poniendo los recursos, la financiación y las herramientas para ayudar a los ayuntamientos, especialmente a aquellos con tensiones de tesorería". Por ello, señala que "corresponde al equipo de Gobierno del PP explicar por qué, recibiendo más recursos que nunca, ha sido necesario llegar a este nuevo Plan de Ajuste".

Rogelio Pinto ha advertido de que "esta situación no es fruto de la casualidad, sino de una gestión económica deficiente y pésima del PP es estos años de Gobierno en el Ayuntamiento" y ha indicado que, "de hecho, los informes técnicos incluidos en el expediente detallan las causas que han llevado al Consistorio a acumular más de 2,4 millones de euros en obligaciones pendientes, de los cuales 1,86 millones requieren financiación extraordinaria".

El socialista ha señalado que "el propio Plan de Ajuste reconoce una sobreestimación de ingresos vinculados a proyectos fotovoltaicos que nunca llegaron a ejecutarse", lo que "generó un desfase presupuestario que no fue corregido con medidas de contención del gasto". "La sobreestimación de ingresos por las plantas fotovoltaicas aparece expresamente recogida en el Plan de Ajuste", ha incidido.

"A ello se suma que no se cumplieron los compromisos de reducción del gasto de personal adquiridos en anteriores planes. Mientras se preveía una disminución anual superior a 341.000 euros, el gasto aumentó de forma significativa", ha proseguido.

Rogelio Pinto ha asegurado que "todos los indicadores económicos del Ayuntamiento han empeorado". Así, ha apuntado que "el ahorro neto pasa de positivo en 2023 a más de un millón de euros negativo en 2024; el remanente de tesorería cae de 43.000 euros positivos a 1,7 millones en 2025; las obligaciones pendientes de pago crecen de 1,4 a más de 3,5 millones de euros. Y el Periodo Medio de Pago a Proveedores (PMP) se dispara hasta 141 días en 2025".

El portavoz socialista ha afirmado que "si la situación económica era tan buena como dice el PP, no estaríamos aprobando un préstamo extraordinario para pagar facturas". Por ello, cree que "los vecinos merecen saber qué ha ocurrido y los proveedores tienen derecho a saber por qué han tenido que esperar tantos meses para cobrar".

El Grupo Socialista ha exigido, por último, que el nuevo Plan de Ajuste "vaya acompañado de una planificación económica seria, prudente y realista, con un seguimiento riguroso del gasto y explicaciones periódicas a la Corporación".