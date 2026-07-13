El PSOE de La Palma (Huelva) logra el respaldo unánime del Pleno para restaurar el Templete de la Virgen del Rocío

Concejales del PSOE de La Palma del Condado junto al templete de la Virgen del Rocío. - PSOE DE HUELVA

LA PALMA DEL CONDADO (HUELVA), 13 (EUROPA PRESS)

El PSOE en el Ayuntamiento de La Palma del Condado ha conseguido el respaldo unánime de toda la Corporación municipal durante el Pleno ordinario del mes de julio para la aprobación de su moción en defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural del municipio. La iniciativa tiene como objetivo principal la puesta en valor y la conmemoración del Centenario del Templete de la Virgen del Rocío (1927-2027).

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, el portavoz del Grupo Socialista, Rogelio Pinto, ha manifestado su satisfacción por la unanimidad alcanzada, destacando que "el histórico Templete de la Virgen del Rocío y la antigua Fuente Vieja no son solo monumentos; forman parte de la memoria sentimental de generaciones de palmerinos.

El monumento, promovido en 1927 por Don Ignacio de Cepeda y coronado por la cerámica de los prestigiosos talleres sevillanos de Manuel García Montalván, ostenta el orgullo de ser el primer monumento dedicado a la Virgen del Rocío construido fuera de Almonte. Sin embargo, el portavoz socialista ha recordado que el estado actual del conjunto requiere una "intervención urgente", ya que la fuente "lleva años sin funcionar y la plaza precisa una remodelación integral que dignifique este enclave".

A raíz de la moción aprobada, el Ayuntamiento palmerino se compromete a declarar de interés municipal la conmemoración del Centenario del Templete de la Virgen del Rocío; redactar un proyecto técnico de restauración y conservación del templete; recuperar el funcionamiento original de la histórica Fuente Vieja rehabilitando el sistema hidráulico para que vuelva a cumplir la función para la que fue concebida hace casi un siglo; y remodelar la Plaza del Rocío, mejorando su accesibilidad, jardinería, iluminación ornamental y añadiendo paneles informativos con códigos QR.

El acuerdo plenario también contempla la elaboración, antes de que finalice este año, de un Programa Oficial del Centenario repleto de actividades culturales, educativas y patrimoniales. Este calendario se elaborará en colaboración con la Hermandad del Rocío de La Palma del Condado.

Asimismo, la moción solicita a la Junta de Andalucía y a otras administraciones públicas la colaboración técnica y económica necesaria para la restauración y puesta en valor del conjunto patrimonial.

La iniciativa aprobada recoge estudiar, además, la dedicación de la Fiesta de la Vendimia del Condado 2027 a la arquitectura regionalista andaluza, integrando esta efeméride dentro de la programación cultural y turística del municipio.