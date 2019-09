El PSOE-A pide convocar la Diputación Permanente para que Aguirre explique la situación

Actualizado 21/08/2019 13:27:56 CET

El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, este miércoles en rueda de prensa. - PSOE

HUELVA, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, José Fiscal, ha solicitado este miércoles la "comparecencia urgente" del consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en el Parlamento de Andalucía por el brote de listeriosis y ha registrado al efecto una solicitud de convocatoria de la Diputación Permanente del Parlamento de Andalucía para que estudie a su vez la celebración de una reunión de la Comisión de Salud y Familias como escenario donde Aguirre ofreciera esas explicaciones que demandan los socialistas, que ha calificado como "negligente gestión del señor Moreno" el papel público desempeñado por el presidente de la Junta.

El número de personas confirmadas como afectados por el brote de listeriosis ha ascendido a 131, mientras que se mantienen como sospechosos otros 523, a la espera de los resultados, datos que ha actualizado este mismo miércoles el propio consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en declaraciones a la Cope.

En una rueda de prensa en la sede del PSOE de Huelva, Fiscal ha apuntado la gestión de la crisis sanitaria abierta tras el brote de listeriosis en el debe del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Seguimos esperando a que Juanma Moreno dé la cara, a que no siga de vacaciones, escondido", ha relatado Fiscal, quien ha asegurado que "estamos esperando a que alguien avise al presidente de la Junta que estamos viviendo una crisis de salud pública, que ya se ha cobrado alguna vida".

"Andalucía necesita un presidente con firmeza, con responsabilidad, que se remangue y se ponga al frente", ha afirmado José Fiscal, quien ha concluido su razonamiento afirmado que "esto no ha ocurrido".

En el relato que ha hecho el portavoz parlamentario socialista de la gestión de la Junta de Andalucía del brote de listeriosis, ha sostenido que es "una situación provocada por gestión negligente", que ha concretado en aspectos como la ausencia de "un protocolo uniforme para atajar un brote", además de que "se ha carecido de coordinación, se ha procedido sin transparencia, y no se ha ofrecido certidumbre a la población". "El balance de la gestión de la crisis no puede ser más negativo", ha apostillado Fiscal.

"Es la mayor alerta sanitaria que recordamos", ha señalado el portavoz parlamentario de los socialistas andaluces, quien ha esgrimido que su labor de oposición es "estar en alerta", y, aunque ha asegurado que como partido han ofrecido "la máxima colaboración", ha descrito que "no nos podemos sustraer a la critica para que se reaccione en pro del interés general".

Fiscal ha expresado las "dudas razonables" por el alcance de la crisis de salud pública asociada al brote de listeriosis, convencido de las voces que apuntan que "los casos son muchos más". El portavoz del PSOE en el Parlamento de Andalucía ha señalado detalles como "no sabemos el punto en que surgió el brote, de dónde viene", porque, a juicio de Fiscal, el desconocimiento del origen temporal del brote de listeriosis, "hace muy difícil que se actúe y se frene".

"Esto nos parece muy grave y nos duele porque es un asunto que afecta la ciudadanía, que no tiene culpa de la incompetencia enorme de este Gobierno", ha afirmado Fiscal.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha afeado al Gobierno andaluz, "al más puro estilo de la derecha", ha dicho, que haya señalado al Laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla como responsable del retraso en el inicio de la alerta sanitaria. Fiscal ha llamado "Gobierno cobarde" a la Junta de Andalucía por "culpar a otra Administración de una negligencia propia". "Cuaquiera que tenga un mínimo conocimiento de las competencias en Salud, sabe que están en el Gobierno autonómico". ha razonado Fiscal.

"A la primera crisis de calado se ha demostrado que el presidente de la Junta se esconde, no ha dado la cara, ni la ha dado con el enchufe de su hermana", ha proseguido argumentando Fiscal, quien también ha reprochado al vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, que "se ha puesto de perfil y se esconde" y se ha preguntado "si ante un asunto tan importante se ha preocupado de algo", además de haberle descrito que "va de feria en feria, que no nos parece mal, pero no puede ser sólo ésa la agenda del verano".