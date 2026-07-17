PSOE-A pide explicaciones a Junta por el "supuesto error humano" que impide ejecutar "280 millones en obras hidráulicas"

El parlamentario del PSOE-A Mario Jiménez, en rueda de prensa en Huelva. - PSOE

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Desarrollo Estatutario y parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, ha anunciado este viernes que el Grupo Socialista va a pedir la comparecencia del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), por el "supuesto error humano" en su departamento por el que "280 millones de euros de los presupuestos de obras hidráulicas de la Junta de Andalucía no se van a poder ejecutar".

Así lo ha alertado el parlamentario socialista en una rueda de prensa en Huelva en la que ha detallado que fue este pasado miércoles, 15 de julio, cuando se conoció que "un supuesto error humano en la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía se había llevado por delante la puesta en marcha de 90 obras hidráulicas en toda" la región.

"280 millones de euros de los presupuestos de obras hidráulicas" de la administración andaluza "no se van a poder ejecutar porque a la Junta de Andalucía, al consejero de Agricultura, se le obligó publicar las licitaciones en el boletín oficial de la Unión Europea", ha denunciado Mario Jiménez antes de incidir en alertar de que dicho montante de dinero está así "en peligro", y las referidas infraestructuras hidráulicas "no se van a poder abordar, y va a tener que empezarse de cero todo el procedimiento, porque al consejero de Agricultura se le ha olvidado publicar en el boletín oficial de la Unión Europea los proyectos y las licitaciones".

"Parece mentira que algo de esto pueda pasar", pero "desgraciadamente ha pasado, y en todas las provincias de Andalucía", ha seguido relatando Mario Jiménez, quien ha subrayado que "estamos hablando de mucho dinero, de millones de euros que no se van a invertir en materia hidráulica por la incapacidad del consejero de Agricultura".

Por eso, ha anunciado que el Grupo Socialista va a "pedir explicaciones por esto en el Parlamento de Andalucía", y una comparecencia del consejero de Agricultura para que explique en la Cámara autonómica "cómo es posible que haya pasado esto, y que 280 millones de euros de fondos europeos estén en estos momentos comprometidos por la incapacidad y la torpeza del Gobierno de la Junta de Andalucía".

Mario Jiménez ha concluido que el actual Gobierno andaluz es "un completo desastre" que "no está a la altura de lo que necesita Andalucía, y que está provocando daños muy serios al interés general" de la comunidad autónoma.