El PSOE pide al PP la "misma eficacia" de 'La Roja' para "afrontar los retos de la provincia de Huelva"

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de la Ejecutiva Provincial del PSOE de Huelva, Enrique Gaviño, ha pedido este lunes al PP y a la Junta de Andalucía la "misma eficacia en la gestión" que la Selección Española tras ganar el Mundial 2026, ya que su "labor de equipo, sacrificio y esfuerzo debe ser inspiradora para afrontar todos los retos por delante"

En rueda de prensa, el socialista ha pedido "la misma eficacia que tiene la selección de fútbol" al PP y que "se le debería exigir no es así", por lo que "hay mucho que aprender de ella".

Tras ello, ha lamentado las palabras del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en la que ante la ola de calor "lo que recomendaba era beber agua", ya que los onubenses y los andaluces "saben que cuando viene una ola de calor se producen muchos incendios", pero estos "se apagan en invierno, cuando se limpian los bosques, se hacen los cortafuegos" y en eso el gobierno andaluz "no es que esté brillando por su labor" porque "no lo acomete y porque además tiene al personal del Infoca con una infradotación de recursos materiales y humanos tremenda".

"Por eso, cuando está el personal reivindicando el Infoca, reivindicando más medios para podernos atender en un momento tan duro con lo que acabamos de vivir en Almería, que el presidente de la Junta diga que bebamos mucha agua. Hombre, parece a veces esperpéntico. Pero cada uno se retrata con las palabras, esclavo de sus palabras y dueño de su silencio", ha subrayado.

Por otro lado, también se ha referido a la inversión en dependencia, puesto que "después de la tan cacareada y pedida financiación que hacían las comunidades autónomas del Partido Popular, que pedían que el Gobierno pagara más, siendo una competencia exclusiva de las comunidades autónomas", el Gobierno de España ha llevado al Congreso una modificación de esa ley para que el Gobierno de España ponga la mitad de los fondos que necesita la dependencia en España"

Sin embargo, ha criticado que el PP, junto a Vox, "haya votado en contra de lo que pedían", pero "la medida sigue adelante porque la han votado a favor los demás partidos políticos del Congreso de los Diputados.

"El PP ha demostrado la poca talla política que tiene cuando un tema que ellos mismos reivindicaban, que beneficia a todas las comunidades autónomas y que beneficia a los miles de dependientes que hay en Andalucía. En Huelva hay 2.500 personas esperando el reconocimiento de la ley de dependencia", ha aseverado.

Así, ha recordado que el Gobierno de España plantea poner 970 millones de euros más, aparte de los 6.200 que ya había comprometido, para pagar la mitad de la dependencia en España y "el PP vota en contra". "A pesar de lo que está haciendo el PP en Andalucía, aumentar las listas de espera, aumentar los tiempos de espera. Esa incongruencia nos hace ver que el Partido Popular no mira por el bien de los ciudadanos. Está absolutamente centrado en su interés político. Es la desfachatez hecha política".

"FALLO EN INFRAESTRUCTURAS HÍDRICAS"

Por otro lado, ha criticado que la Junta achaque a "un fallo humano" que "más 80 expedientes de infraestructuras hídricas no se hayan podido tramitar porque se les ha olvidado publicarlos en el boletín oficial de la Unión Europea".

"Tanto que se reclaman infraestructuras hídricas en nuestra provincia y resulta que ahora el Gobierno andaluz del Partido Popular se deja caer y lo achaca a un fallo humano. Ya está bien de que los políticos echen la pelota al lado y tiren de ordenadores o de funcionarios para echarle toda la responsabilidad", ha enfatizado.

Al respecto, ha asegurado que de Huelva "también se han tirado para atrás la gestión y tramitación de los contratos de varias Edar", que son "imprescindibles para la calidad de la vida", como las de Cumbres Mayores, Encinasola, Sanlúcar del Guadiana, el Cerro del Andévalo, Calañas o El Granado.

"Son 280 millones en Andalucía, de los cuales 21,3 millones son de intervenciones que debían hacerse en nuestra provincia y que se ven ahora paralizados porque al Partido Popular se les olvida, aunque digan un error administrativo. Ocho Edar que se van a retrasar, que van a volver a tener que empezar, en el mejor de los casos, todo el procedimiento administrativo para volverlo a adjudicar y a tener a esos pueblos, Dios sabe en qué condiciones van a tenerla".

"EJEMPLO DE EFICACIA"

El socialista ha comenzado la rueda dando la enhorabuena a la Selección Española por ser de nuevo la campeona del Mundo de Fútbol, ya que el fútbol español es "líder mundial en éxito". "Lo demostraron las jugadoras de fútbol de la selección femenina y este domingo lo demostraron los hombres también, que están al mismo nivel de excelencia".

Así, el socialista ha realizado dos reflexiones, por un lado, "lo bueno que es invertir desde todos los gobiernos y administraciones públicas en la excelencia en el deporte". "Porque al final conseguimos que se socialice, que cualquier persona pueda practicar el deporte y se pueda sacar a esos verdaderos héroes que tenemos desde pequeñitos jugando en cualquier calle, en cualquier plaza de nuestras ciudades y acaban siendo después campeones del mundo, como fue anoche 'La Roja'".

Además, ha expresado el "orgullo" de los socialistas en que estuvieran presentes su majestad el rey Felipe VI junto a la reina, la princesa y la infanta, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. "Qué bien le sienta al fútbol español que haya presidentes socialistas. Porque en 2010, era presidente José Luis Rodríguez Zapatero ahora en 2026 con Pedro Sánchez conseguimos la segunda", ha exclamado.

La segunda reflexión se basa en "la importancia del equipo", porque se han visto selecciones basadas "en los estrellatos de algunos líderes", que ha roto la Selección Española, porque "ha demostrado que todos eran líderes en sus posiciones y que lo que ha primado era el trabajo en equipo" y que la selección "dibuja el país"

"Y por más que haya habido agoreros y haters en redes sociales avergonzándose de nuestra selección o diciendo cualquier barbaridad, lo que hemos aprendido es que España es diversa, multicultural, en la que los orígenes, el color, los sentimientos, las familias, los credos no tienen nada que ver cuando las personas se unen con un objetivo común", ha abundado.