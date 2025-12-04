El PSOE de Punta Umbría (Huelva) acusa al alcalde de "abandono institucional creciente hacia El Portil"

Ayuntamiento de Punta Umbría. - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría ha expresado su "profunda preocupación" ante el "creciente abandono institucional que sufre la población de El Portil" motivado, a su juicio, por "el clima de confrontación que el alcalde, Hernández Cansino, mantiene con este núcleo poblacional". Para los socialistas puntaumbieños, "esta actitud se está traduciendo en decisiones que perjudican directamente a sus vecinos" y que "frenan cualquier avance en la mejora de los servicios públicos".

En una nota, el PSOE de Punta Umbría ha señalado que en el último pleno municipal se debatieron dos mociones "que habrían supuesto avances significativos para la calidad de vida en El Portil". La primera, presentada por los socialistas, proponía mantener durante todo el año la línea de autobús Punta Umbría-El Portil, un servicio que "funcionó a pleno rendimiento durante el verano". La iniciativa planteaba "asegurar dos viajes diarios de ida y vuelta --uno por la mañana y otro por la tarde-- con el objetivo de garantizar una movilidad mínima y digna para los residentes".

"Sin embargo, el alcalde se negó a apoyar esta propuesta, dejando nuevamente a El Portil sin un recurso básico para su vida cotidiana. Es un desprecio más hacia una parte fundamental del municipio, un patrón que se repite desde que Hernández Cansino llegó a la alcaldía", han lamentado desde el PSOE.

La segunda moción, presentada por IU, planteaba la creación de una mancomunidad de servicios entre El Portil y Nuevo Portil, una medida "que ya recibió el respaldo unánime del Ayuntamiento de Cartaya", pero que "tampoco prosperó en Punta Umbría debido al rechazo del alcalde". Para los socialistas, "este nuevo bloqueo evidencia la desconexión absoluta del Gobierno municipal con las necesidades reales de esta comunidad".

Desde el PSOE han exigido al alcalde "que abandone inmediatamente esta dinámica de confrontación" y que "empiece a gobernar para todos los núcleos del municipio sin excepción". "La ciudadanía de El Portil merece respeto, servicios públicos de calidad y un compromiso político firme que esté a la altura de sus necesidades", han concluido.