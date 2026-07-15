El PSOE de Punta Umbría (Huelva) acusa al alcalde de recurrir a "la ironía" para "ocultar el abandono de El Portil"

Playa de El Portil (Huelva). - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría (Huelva) ha criticado que las declaraciones del alcalde, José Carlos Cansino, y la presentación del informe económico sobre El Portil responden a una estrategia para "desviar la atención del verdadero problema: el abandono que padece este núcleo urbano y el incumplimiento de las promesas realizadas a sus vecinos hace ya tres años".

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, los socialistas han señalado que "en lugar de dar explicaciones sobre la falta de inversiones y dé soluciones a las demandas históricas de El Portil", el alcalde ha optado por "la burla, la ironía y la manipulación de los datos, intentando construir un relato que no se corresponde con la realidad".

El PSOE de Punta Umbría ha considerado que el informe elaborado por la Intervención Municipal ofrece "una imagen parcial e incompleta", ya que compara el cien por cien de los gastos e inversiones con solo una parte de los ingresos que genera El Portil. En este sentido, ha recordado que se dejan fuera conceptos esenciales como el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), la Plusvalía, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE), las tasas de basura y alcantarillado, los ingresos por terrazas, veladores, chiringuitos y otras ocupaciones del dominio público.

Asimismo, ha señalado que tampoco se contabilizan los recursos que llegan al Ayuntamiento a través de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE), la Patrica o las inversiones procedentes de la Diputación Provincial de Huelva, lo que "impide obtener una fotografía real de la aportación económica que realiza este núcleo".

Los socialistas han incidido, además, en que el principio de unidad de caja que rige la Hacienda Local establece que los ingresos municipales "no están vinculados a un territorio concreto", por lo que "realizar comparaciones parciales entre ingresos y gastos conduce a conclusiones interesadas y alejadas de la realidad".

Del mismo modo, han considerado, "cuando menos sorprendente". que el alcalde presente como inversiones municipales actuaciones como la arqueta o la escollera, cuando ha sido el propio Ayuntamiento quien ha solicitado financiación al Gobierno de España para poder ejecutarlas. "No se puede vender como inversión propia aquello que todavía depende de subvenciones de otras administraciones".

Por ello, el PSOE de Punta Umbría ha exigido la elaboración de un estudio económico "completo, transparente y objetivo" que incorpore la totalidad de los ingresos que genera El Portil y todos los gastos directos e indirectos imputables al núcleo, con el objetivo de "conocer la verdadera balanza económica y afrontar un debate serio basado en datos rigurosos y no en interpretaciones interesadas".

Así, han concluido que "lo que necesitan los vecinos y vecinas de El Portil no son bromas, ironías ni cortinas de humo". "Necesitan un alcalde que gestione, que cumpla sus compromisos y que deje de utilizar informes parciales para intentar justificar tres años de abandono".