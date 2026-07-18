El PSOE de Punta Umbría (Huelva) afirma que expulsión de Contreras corrobora que Gobierno se sustentó en transfuguismo

Huelva.- PSOE de Punta advierte que el "retraso" de 48 viviendas protegidas "se quiere mantener como promesa electoral" - PSOE DE HUELVA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 18 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría ha aseverado que la expulsión definitiva del concejal José Luis Contreras corrobora lo que los socialistas venían alertando desde hace meses, y es "la existencia de una operación política diseñada para alterar la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas".

Así, los socialistas han incidido en que en mayo de 2025 se consumó un pacto entre el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y el entonces concejal del PP, que permitió al regidor alcanzar una mayoría absoluta que los vecinos de Punta Umbría no otorgaron en las elecciones municipales. A juicio del PSOE, ese acuerdo habría incluido el nombramiento del edil como concejal con dedicación exclusiva y la correspondiente cotización a la Seguridad Social de cara a su futura jubilación, tal y como ha afirmado la formación en una nota de prensa.

Desde el primer momento, han afirmado, el alcalde fue "plenamente consciente de que sustentaba su gobierno en un caso de transfuguismo". Para los socialistas, no se trató de un hecho sobrevenido, sino de una estrategia planificada para garantizar su estabilidad política.

El PSOE de Punta Umbría ha subrayado que la gravedad de esta situación queda reforzada por el hecho de que la Junta de Andalucía haya interpuesto un recurso contencioso-administrativo, tras advertir al Ayuntamiento de que debía expulsar del equipo de gobierno al concejal tránsfuga. Para los socialistas, este paso evidencia las dudas existentes sobre la legalidad de las decisiones adoptadas y sobre el incumplimiento del Pacto Antitransfuguismo.

Asimismo, han señalado que antes incluso de la celebración del pleno en el que José Luis Contreras fue nombrado primer teniente de alcalde y concejal liberado, el alcalde ya conocía, a través del Grupo Popular, que el edil había sido expulsado del partido con el que obtuvo su acta. Pese a ello, decidió seguir adelante con el nombramiento que, a juicio del PSOE, vulneraba los principios que inspiran el Pacto Antitransfuguismo.

También, han dicho, "es llamativo que el alcalde, abogado de profesión, haya ido interpretando y forzando cada uno de los procedimientos relacionados con la expulsión del concejal, utilizando todos los mecanismos posibles para mantener una situación que le garantizaba conservar la mayoría política".

En este sentido, los socialistas se preguntan "quién ha estado realmente detrás de los recursos presentados por el edil expulsado y si estos han contado con el asesoramiento directo o indirecto del propio alcalde".

Para el PSOE de Punta Umbría, los hechos conocidos hasta la fecha representan un "grave deterioro de la calidad democrática y del respeto a la voluntad de las urnas, además de un uso impropio de las instituciones para mantener un gobierno sustentado en el transfuguismo".

Por todo ello, el PSOE de Punta Umbría ha anunciado que está estudiando el inicio de acciones legales dirigidas a restituir la legalidad democrática en el Ayuntamiento.

Entre las medidas que se analizan se encuentra la reclamación para que José Luis Contreras reintegre las cantidades económicas percibidas durante el tiempo en que ejerció como cargo liberado, al considerar que pudieron haberse abonado sin la debida cobertura legal, así como solicitar que no se computen las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social, sin perjuicio de cuantas otras acciones jurídicas pudieran resultar procedentes.

El PSOE de Punta Umbría ha reafirmado su compromiso con la defensa de la legalidad, el respeto a la voluntad de las urnas y el cumplimiento del Pacto Antitransfuguismo, convencido de que ninguna mayoría política puede construirse al margen de las reglas democráticas.