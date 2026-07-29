PSOE de Punta Umbría (Huelva) valora los 4,8 millones del Gobierno de España para reparar los daños de los temporales

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PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 29 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Punta Umbría ha mostrado su satisfacción por la concesión de una subvención de 4,8 millones de euros por parte del Gobierno de España al Ayuntamiento para reparar los daños ocasionados por el tren de borrascas que afectó al municipio hace unos meses.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, desde el PSOE han puesto en valor el compromiso del Ejecutivo de Pedro Sánchez con Punta Umbría y han subrayado que "se trata de una magnífica noticia para los vecinos y vecinas, ya que permitirá acometer actuaciones necesarias para recuperar infraestructuras dañadas y reforzar espacios afectados por los temporales".

No obstante, han lamentado que el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, haya presentado esta ayuda, "como si hubiera sido fruto de una gestión personal, cuando en realidad responde a una convocatoria extraordinaria del Gobierno de España dirigida a todos los municipios afectados de la provincia de Huelva, en igualdad de condiciones".

Los socialistas han incidido, además, que esta no es la primera ocasión en la que el Ayuntamiento ha optado a este tipo de ayudas. En una convocatoria anterior, el equipo de Gobierno solicitó únicamente 480.000 euros, que "finalmente fue denegada por el Gobierno de España al no ajustarse a los requisitos establecidos". "Afortunadamente, en esta ocasión sí se ha tramitado correctamente y hoy Punta Umbría podrá beneficiarse de una inversión muy importante", han indicado.

Sin embargo, han reprochado que durante la elaboración de la solicitud no se incorporara ninguna de las propuestas realizadas por el Grupo Municipal Socialista, entre ellas la reparación y mejora de los accesos a la playa de El Portil, que "continúa sin respuesta". También, han reseñado el hecho de que Punta Umbría haya movilizado "menos recursos que otros municipios de la provincia, como Isla Cristina que ha logrado 24,3 millones o Gibraleón con 22,3 millones dentro de la misma convocatoria, cantidades que multiplican por diez la inversión destinada a Punta Umbría".

"Estos datos evidencian que siempre se puede aspirar a más cuando existe planificación, capacidad de diálogo y voluntad de aprovechar todas las oportunidades de financiación. Gobernar también consiste en escuchar, sumar propuestas y pensar únicamente en el interés general", han manifestado.

Por ello, han criticado que la "soberbia política del alcalde le impide aceptar propuestas de la oposición, incluso cuando persiguen exclusivamente mejorar la vida de vecinos y vecinas". "Una administración local debe sumar esfuerzos y aprovechar todas las aportaciones útiles, con independencia de quién las plantee".

Por último, los socialistas han destacado que esta nueva ayuda se suma a otras "importantes inversiones" impulsadas por el Gobierno de España durante la presente legislatura, como los 3,7 millones de euros destinados a proyectos de eficiencia energética y 1,5 millones de euros para la construcción de 48 viviendas protegidas en régimen de alquiler social, superando así los diez millones de euros de inversión estatal en el municipio.

"Cuando llegan inversiones de esta magnitud, lo responsable es reconocer el compromiso del Gobierno de España, gestionarlas con eficacia y aprovecharlas al máximo para mejorar Punta Umbría. Esa debe ser siempre la prioridad por encima de cualquier interés partidista", han concluido.