PSOE-A reprocha a Moreno "el desastre" del inicio de curso y pide soluciones: "Los niños no merecen este desprecio"

MINAS DE RIOTINTO (HUELVA), 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que tome medidas ante el "desastre" del inicio del curso escolar, que ha generado "incendios educativos" en municipios de toda Andalucía.

Ha lamentado que el mapa de Andalucía esté plagado de "incendios" en educación, algo que ha pasado en el comienzo de curso de Infantil y Primaria y también en Secundaria, que empezó este lunes.

Por todo ello, ha insistido en urgir al Gobierno andaluz a "revertir de manera inmediata" la situación porque "las y los niños no merecen este desprecio", según una nota de este partido.

Márquez se ha pronunciado de esta manera, junto a la portavoz socialista en Educación, Susana Rivas, y a la alcaldesa de este municipio onubense, Rocío Díaz, en la puerta del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) 'Virgen del Rosario' de Minas de Riotinto, cuya comunidad educativa se moviliza ante la situación que están padeciendo.

La parlamentaria socialista por la circunscripción de Huelva ha puesto "en el escaparate las vergüenzas" del Gobierno andaluz, que ha concretado en situaciones como aulas con falta de medios y ratio ilegales, como es el caso del citado CEIP, con clases de 26 niños, donde seis tienen necesidades especiales y sin el apoyo necesario para su atención.

La responsable socialista ha dado su respaldo a la comunidad educativa y a las familias de este centro, que desde el lunes reclaman que se cumplan "los derechos de sus niños y niñas".

CONCENTRACIÓN EL DÍA 26 EN SEVILLA ANTE LA CONSEJERÍA

Esta situación se repite en distintas localidades de Andalucía, fruto de lo cual el día 26 de este mes se llevará a cabo una movilización a nivel regional desde Sevilla ante la Consejería de Desarrollo Educativo y la Delegación Provincial.

"Respaldaremos a las familias y la comunidad educativa de Andalucía para poner rostro al desastre y la vergüenza del arranque del curso escolar", ha dicho la portavoz del PSOE-A.

Para María Márquez, esta situación "no se la merecen los niños y niñas, que tienen que venir al colegio contentos para formarse al máximo de sus capacidades; ni las familias, que están sacando tiempo extraordinario para defender unos derechos que estaban conquistados; ni se lo merece el profesorado, que no puede gestionar la educación con calidad" con las ratios y los medios existentes.

Así, ha pedido soluciones para centros como el caso particular de Riotinto, escenario donde ha afirmado que el PSOE "no se va a parar hasta que se resuelva la situación".

"El 'Virgen del Rosario', un edificio con 30 años, no forma parte de ninguno de los planes de la Junta para su rehabilitación, algo que está realizando el Ayuntamiento, pese a no tener responsabilidad ni dinero. La Junta nos tendrá enfrente. No vamos a parar", ha sentenciado.