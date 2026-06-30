El PSOE respalda las reivindicaciones del Infoca y reclama el refuerzo "urgente" de efectivos en Huelva

La alcaldesa de Gibraleón y diputada provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, en la concentración convocada este martes por las organizaciones sindicales y la Asociación Movimiento Infoca. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gibraleón y diputada provincial del PSOE de Huelva, Lourdes Martín, ha participado este martes en la concentración convocada por las organizaciones sindicales y la Asociación Movimiento Infoca para mostrar su apoyo a las reivindicaciones de los profesionales del dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales y reclamar a la Junta de Andalucía "que refuerce de manera urgente los medios humanos y materiales en la provincia".

La concentración ha sido convocada por CCOO, CSIF, CGT, Sibfi, UITA y Movimiento Infoca en las puertas del Centro Operativo Provincial (COP) para reclamar "el cumplimiento de los derechos laborales del personal del Plan Infoca y denunciar la situación que atraviesan los bomberos forestales", han señalado los sindicatos.

Lourdes Martín ha explicado que su presencia en esta movilización responde al compromiso adquirido con los efectivos del Infoca durante el incendio forestal declarado el pasado 8 de junio en Villanueva de los Castillejos, que también afectó a los términos municipales de Gibraleón y San Bartolomé de la Torre, ha indicado en una nota.

"Como alcaldesa de uno de los municipios afectados estuvimos muy presentes en el Puesto de Mando Avanzado durante los días que duró el incendio. Allí, los bomberos del Infoca nos pidieron que, cuando se acabara el incendio, no nos olvidáramos de ellos. Y hoy mi compromiso está aquí, firme", ha señalado.

La alcaldesa de Gibraleón ha querido trasladar, en primer lugar, su "agradecimiento" al trabajo desarrollado por los profesionales del Infoca durante la extinción del incendio y ha destacado "el enorme esfuerzo y sacrificio que realizaron para controlar el fuego en el menor tiempo posible, pese a las enormes dificultades con las que tuvieron que trabajar".

En este sentido, ha advertido de la "falta de personal" que sufre actualmente el dispositivo en la provincia de Huelva, "donde faltan alrededor de una treintena de efectivos por incorporarse, pese a que la plantilla debería estar completa desde el 1 de junio, fecha de inicio de la época de máximo riesgo. Hoy, 30 de junio, los equipos siguen sin estar completos".

Lourdes Martín ha aseverado que "esto lo veíamos llegar. Equipos que deberían contar con siete componentes y que estaban trabajando con solo tres. Una deficiencia de recursos humanos y medios que se nota a la hora de extinguir con eficacia los incendios y garantizar la seguridad de los profesionales", ha dicho.

Por ello, ha defendido la "importancia" de que los alcaldes se unan a sus peticiones y "exigir a la Junta de Andalucía que deje de maltratar este servicio público esencial, reforzando los recursos humanos y materiales necesarios para desarrollar su labor con más respeto, más seguridad y más medios, que es lo que piden ellos".

Asimismo, ha recordado que el PSOE llevará este asunto al Pleno de la Diputación Provincial que se celebra este miércoles, mediante una moción en la que solicitará el refuerzo urgente del Plan Infoca y la mejoras de las condiciones laborales y materiales de los bomberos forestales.

Los convocantes han explicado que la movilización se enmarca en la campaña de reivindicaciones que el colectivo viene desarrollando para exigir "unas condiciones laborales dignas", el cumplimiento del convenio colectivo, una "mayor dotación" de recursos materiales y humanos, "mejores condiciones de seguridad" y el reconocimiento profesional de un servicio público "esencial" para la protección del patrimonio natural y la seguridad de la ciudadanía.

Según han señalado, "estas deficiencias, detectadas en todas las provincias de Andalucía, se han dejado notar en los grandes incendios ocurridos hasta ahora en la provincia onubense en el periodo de máxima alerta y constituyen una amenaza latente para toda la comunidad".