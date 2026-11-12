El PSOE respalda a los vendedores del mercadillo de Huelva que "rechazan" su traslado a Las Colombinas

Representantes del PSOE en una reunión con los vendores del mercadillo de Huelva. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Huelva capital ha mostrado su respaldo a los vendedores del mercadillo de los domingos de la ciudad, que han expresado su "rechazo" al traslado al recinto colombino y han desmentido que "exista un acuerdo con el Ayuntamiento para abandonar su actual ubicación en Marismas del Polvorín, como ha trasladado públicamente el equipo de Gobierno del PP".

Así lo han manifestado los comerciantes durante una reunión mantenida con el candidato socialista a la Alcaldía de Huelva, Enrique Gaviño, el cabeza de lista del PSOE de Huelva al Congreso de los Diputados, Gabriel Cruz y la portavoz y el viceportavoz del Grupo Municipal Socialista, María Teresa Flores y Manuel F. Gómez Márquez, según ha indicado la formación en una nota de prensa.

Durante el encuentro, los vendedores han asegurado sentirse "engañados" por el Gobierno de Pilar Miranda, después de que el Ayuntamiento "haya trasladado que estaban de acuerdo con el regreso del mercadillo al recinto colombino".

Los comerciantes han desmentido esta afirmación y han dejado "claro" que su voluntad es "permanecer en Marismas del Polvorín". Los vendedores han explicado que el traslado a la ubicación actual supuso "una mejora para sus negocios", ya que han experimentado "un incremento de las ventas gracias a una mayor afluencia de público".

Por el contrario, han advertido de los "inconvenientes" que presenta el recinto colombino, situado en una zona más alejada de la ciudad y que, según han criticado, "se convierte en un auténtico lodazal con las lluvias".

Asimismo, han rechazado que el Ayuntamiento "utilice la suciedad generada por el mercadillo como argumento para justificar su traslado". Los comerciantes han defendido que la limpieza "es un problema que tiene solución si el Ayuntamiento refuerza el servicio y actúa con mayor rapidez una vez finalizada la actividad comercial".

En este sentido, han señalado que los residuos "permanecen durante horas sin retirarse, lo que provoca que la basura termine esparciéndose por las zonas aledañas".

A su juicio, "una mejor organización del dispositivo de limpieza, con más medios y una intervención inmediata tras la finalización del mercadillo, permitiría resolver esta situación sin necesidad de cambiar su ubicación".

Los comerciantes han anunciado que presentarán alegaciones a la nueva ordenanza aprobada en el pleno municipal del pasado 30 de octubre y que iniciarán una serie de movilizaciones para exigir al Ayuntamiento que dé marcha atrás en su decisión y permita que el mercadillo continúe en Marismas del Polvorín.

Por su parte, el PSOE de Huelva ha lamentado que el Gobierno del PP haya tomado una decisión de estas características "sin contar con el consenso de los principales afectados y sin atender las consecuencias económicas que puede tener para las numerosas familias que dependen de esta actividad".

Enrique Gaviño ha trasladado a los vendedores el respaldo de los socialistas y ha criticado que Pilar Miranda "tome decisiones que afectan directamente al sustento de tantas familias sin escuchar previamente sus demandas".

Los socialistas consideran que el Ayuntamiento "debe atender las razones de los comerciantes, valorar las mejoras que ha supuesto la ubicación actual y buscar soluciones a los problemas de limpieza en lugar de imponer un nuevo traslado".

El PSOE ha insistido en que "no se puede jugar con el pan de las familias que viven del mercadillo ni adoptar decisiones de espaldas a quienes conocen de primera mano las necesidades de esta actividad".

Por ello, ha reclamado al Gobierno municipal que "escuche a los vendedores, atienda sus alegaciones y abra una vía de diálogo real que permita alcanzar una solución consensuada". Los socialistas han reiterado su compromiso de acompañar a los comerciantes en sus reivindicaciones y defender que "cualquier decisión sobre el futuro del mercadillo tenga en cuenta tanto las condiciones de trabajo de los vendedores y el mantenimiento de la actividad económica y comercial que genera en la ciudad".