PSOE tacha de "inaceptable" el "silencio de Junta y Alcaldía" ante incendios que "amenazan" espacios naturales de Huelva

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, ha denunciado el "silencio absolutamente inaceptable del Gobierno andaluz de Juanma Moreno y de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda", ante la "grave situación" que vive la provincia tras los incendios que están afectando a espacios naturales "de enorme valor ecológico".

En una nota, Baluffo ha señalado que resulta "inaudito" que apenas una semana después del incendio registrado en Doñana, la provincia "vuelva a sufrir otro grave episodio en un enclave tan importante como las Marismas del Odiel, sin que hasta el momento se hayan producido explicaciones públicas ni comparecencias por parte de los responsables políticos del Partido Popular".

"Estamos viendo cómo se pone en riesgo nuestro patrimonio natural y, además, cómo esta situación está teniendo consecuencias directas sobre la calidad del aire y la salud de miles de onubenses", ha afirmado.

El dirigente socialista ha lamentado que Huelva capital lleva "varios días soportando una densa capa de humo derivada del incendio", una circunstancia que "está generando preocupación entre la ciudadanía". "Llevamos tres días respirando humo sin que nadie informe, sin que nadie explique qué medidas se están adoptando y sin que nadie tranquilice a la población. Es una situación intolerable", ha añadido.

Asimismo, Baluffo ha criticado la "absoluta desaparición" de la alcaldesa de Huelva. "No sabemos qué gestiones está realizando Pilar Miranda, ni si ha reclamado a su jefe político, Juanma Moreno, una actuación contundente para proteger a los vecinos de la ciudad. Su silencio es tan preocupante como el de la Junta de Andalucía".

Para el responsable socialista, estos incendios "ponen de manifiesto la necesidad de reforzar la prevención, la vigilancia y los recursos destinados a la protección de los espacios naturales de la provincia". "No podemos normalizar que en apenas unos días ardan enclaves de enorme valor ambiental mientras las administraciones competentes permanecen calladas", ha dicho.

Por todo ello, Francisco Baluffo ha exigido a la Junta de Andalucía "información transparente" sobre la evolución del incendio, "sus posibles efectos sobre la salud pública" y las medidas que se están adoptando "para minimizar el impacto sobre la población y el entorno natural".

Finalmente, ha apuntado que "Huelva merece respuestas, coordinación institucional y compromiso". "Lo que no merece es el abandono y el silencio de quienes tienen la responsabilidad de actuar", ha concluido.