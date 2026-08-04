El PSOE tacha de "vergüenza" que los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena de Huelva lleven meses sin cafetería

La diputada provincial del PSOE de Huelva Pepa González Bayo. - PSOE DE HUELVA

HUELVA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada provincial del PSOE de Huelva Pepa González Bayo ha tachado de "auténtica vergüenza e insensibilidad humana" que los hospitales Juan Ramón Jiménez e Infanta Elena "lleven meses sin servicio de cafetería para familiares, pacientes y sanitarios". Una situación que considera "insostenible e indignante" y que, "también, pone de manifiesto la degradación a la que está llevando Juanma Moreno a la sanidad pública onubense".

En una nota, Pepa González Bayo ha lamentado que "el cierre prolongado y la clausura de sus cafeterías-comedor no es un hecho aislado, sino la prueba del algodón del colapso y la indolencia a la que el Gobierno del PP de Moreno ha condenado a la sanidad pública onubense, que va a verse aún más afectada tras su pacto y dependencia con Vox".

La socialista ha criticado que el Hospital Juan Ramón Jiménez acumula ya "más de un año sin cafetería", desde julio del verano pasado, "al quedar certificado por una inspección que incumplía la normativa sanitaria"; mientras que en el hospital Infanta Elena el servicio permanece cerrado desde principios de año, concretamente desde el 4 de febrero, debido a la huelga indefinida impulsada por la plantilla "asfixiada por los impagos".

"Este es el escenario que tenemos en Huelva. Y tiene un responsable, Juanma Moreno. El presidente de la Junta está obligando a personas mayores, a familiares golpeados por la angustia de un ingreso hospitalario y a profesionales exhaustos a buscarse la vida en la calle o alimentarse a base de máquinas expendedoras. Pónganse en la piel de una madre cuidando a su hijo en Pediatría o de una persona de 70 años acompañando a su cónyuge ingresado en el Infanta Elena, a quienes el Gobierno andaluz del PP niega algo tan básico y elemental como un plato de comida caliente o un café digno", ha manifestado.

La socialista ha incidido en que el cierre de las cafeterías hospitalarias en Huelva "sintetiza a la perfección las políticas sanitarias del PP, adjudicaciones negligentes, falta total de control público, impagos a trabajadores y un servicio vital abandonado a su suerte mientras la Junta mira para otro lado".

"El desastre y desmantelamiento de la sanidad pública onubense es total. Moreno ha llevado a nuestros hospitales al límite, con listas inhumanas de espera quirúrgicas y de especialistas, urgencias colapsadas, centros de salud sin médicos y una huida masiva de profesionales ahogados por la precariedad", ha aseverado.

González Bayo ha acusado al PP de "ejecutar un plan deliberado de desmantelamiento". "Juanma Moreno está asfixiando deliberadamente la sanidad pública en la provincia para obligar a la ciudadanía de Huelva a meterse la mano en el bolsillo y pagarse un seguro privado. Nos están arrebatando un derecho fundamental conquistado durante décadas a cambio de favorecer el negocio de la privada", ha aseverado.

Por ello, ha subrayado que desde el PSOE de Huelva reclaman y exigen al PP, ahora con Vox, "que abandone la propaganda, asuma sus responsabilidades de forma urgente y ponga encima de la mesa una solución inmediata para restituir el servicio de cafetería y comedor en los dos hospitales de referencia en la provincia".

"Exigimos la reapertura inmediata de las cafeterías, pero sobre todo exigimos la devolución de la dignidad a nuestra sanidad pública", ha concluido la socialista.