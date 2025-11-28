PSOE-Trigueros (Huelva) critica que la Junta "quiera sustituir la ambulancia de soporte vital avanzado por una básica"

Ambulancia de soporte vital avanzado en el centro de salud de Trigueros. - PSOE DE HUELVA

TRIGUEROS (HUELVA), 28 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Trigueros (Huelva), Félix Rodríguez, ha criticado la "barbaridad que pretende cometer el Gobierno de Juanma Moreno con la nueva licitación del transporte sanitario", donde "se especifica que la actual ambulancia Tipo C, la única con soporte vital avanzado, médico, enfermero y técnico, sería sustituida por una Tipo A1, un vehículo básico, sin capacidad real para salvar vidas en situaciones críticas".

En una nota, Rodríguez ha subrayado que "esto no es un cambio técnico. Es una decisión política que pone en riesgo la vida de los vecinos. Moreno está jugando con la salud, y eso es inaceptable".

La ambulancia Tipo C, actualmente asignada a Trigueros, es la que atiende urgencias graves como infartos, ictus, traumatismos, problemas respiratorios y cualquier emergencia vital. Gracias a su equipamiento --desfibrilador, ventilador, ecógrafo, bombas de infusión--, permite diagnosticar, estabilizar y "salvar vidas" antes de llegar al hospital.

Además, el socialista señala que "esta ambulancia da cobertura no solo a Trigueros, sino también a Beas y todas sus aldeas, que no cuentan con centros de salud abiertos 24 horas". "Es la única garantía de respuesta urgente en nuestro entorno rural", ha indicado Rodríguez.

"Sin embargo, según el pliego de la Junta, esta unidad sería sustituida por una ambulancia básica, sin médico ni enfermero, y sin equipamiento crítico. "Una ambulancia A1 sirve para traslados, no para salvar vidas. Moreno lo sabe, y aun así quiere quitar la única ambulancia avanzada que tenemos", ha denunciado el dirigente socialista.

Por ello, el secretario general ha preguntado al presidente andaluz "qué tiene que hacer un vecino de Trigueros, de Beas o de sus aldeas si se está muriendo" o si tiene que "esperar a que venga una ambulancia avanzada desde quién sabe dónde", así como cuestiona "con cuánto tiempo de retraso" y "cuántas vidas quiere poner en riesgo".

Rodríguez ha asegurado que el PSOE "no va a permitir este atropello" y ha avanzado que el municipio se movilizará "con toda la fuerza necesaria" para "impedir que la Junta desmantele un servicio esencial". "Estamos ante una agresión directa a la salud pública del medio rural. Esto es gravísimo, es irresponsable y es indecente".

Finalmente, Rodríguez ha incidido en que "la Junta debe rectificar de inmediato, mantener la ambulancia Tipo C en Trigueros y garantizar un servicio de emergencias digno, profesional y seguro para los vecinos".