El Ministerio publica la resolución provisional de ayudas para "renaturalizar" el entorno de Doñana

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha publicado la resolución provisional de la convocatoria de ayudas para fomentar actuaciones dirigidas a la renaturalización y restauración ecológica en el ámbito agrario y forestal de Doñana.

Según ha indicado el Ministerio en una nota de prensa, la propuesta incluye 66 solicitudes preseleccionadas, de las 118 que presentaron la documentación requerida en plazo, y sus actuaciones abarcarán una superficie de actuación total de 407,14 hectáreas y 28,5 millones de euros. A estas, se suman otras once solicitudes que quedan incluidas en la lista de reserva.

Las ayudas, en régimen de concurrencia competitiva, forman parte del Marco de Actuaciones para Doñana del Gobierno de España para su recuperación ambiental y el desarrollo sostenible de su entorno. Persiguen un doble objetivo: reducir la presión sobre los ecosistemas, en especial la demanda de agua sobre el acuífero, y acompañar al sector agrario en su transición hacia un modelo sostenible y adaptado al territorio. En los próximos meses se pondrán en marcha, además, ayudas al cultivo de secano y a la producción ecológica.

Según la dotación máxima de riego para la fresa y otras berries contempladas en el Plan Hidrológico del Guadalquivir, la renaturalización de estas 407 hectáreas "permitiría reducir el consumo de agua para riego en la zona en 1,8 hm3 anuales". "Un ahorro muy significativo si se tiene en cuenta que el volumen estimado de agua que se estaría detrayendo del acuífero de Doñana de forma irregular en la actualidad es de casi 1,5 hm3/año", han señalado desde el Ministerio.

RESULTADOS PROVISIONALES

De este modo, por localidades, Lucena del Puerto reúne 33 propuestas (100,92 hectáreas), casi todas de concesionarios de derechos de canon (31 beneficiarios y 96,19 hectáreas). Almonte suma 14 solicitudes y 226,07 hectáreas; seis de ellas, con 19,28 hectáreas, corresponden a concesionarios. Completan el reparto Bonares (13 solicitudes, 30,62 ha), Rociana del Condado (cuatro solicitudes, 42,88 hectáreas), Moguer (2,23 hectáreas) y una solicitud compartida entre Bonares y Lucena del Puerto (4,72 hectáreas).

Además, más de la mitad de las solicitudes afectan a menos de tres hectáreas, y prácticamente todas se sitúan en terrenos que tienen o han tenido invernaderos de fresa o frutos rojos. De ellas, 43 corresponden a personas físicas y 23 a personas jurídicas. Además, 51 solicitudes incluyen 76,62 hectáreas en la Zona A, de carácter forestal, del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad); y nueve prevén renaturalizar 5,84 hectáreasde corredores ecológicos del Plan de Ordenación de Regadíos de la Corona Norte de Doñana.

Se trata, según han remarcado desde el Ministerio, de una convocatoria "muy innovadora", la primera de estas características, y su gestión administrativa ha conllevado "una gran complejidad en su tramitación", ya que el proceso ha supuesto "no solo una revisión administrativa y técnica y su correspondiente fase de subsanación", sino también "la apertura de un trámite de audiencia adicional para que determinados solicitantes pudieran certificar sus derechos de canon sobre las superficies a renaturalizar".

Además, el análisis ha abarcado más de 500 referencias catastrales y ha exigido varias fases de revisión. La resolución es provisional. Se abre ahora un plazo de diez días hábiles de alegaciones. Según las bases reguladoras, los solicitantes tienen que estar al corriente de cualquier sanción firme en materia de agua, medioambiente y urbanismo. El cumplimiento de estos requisitos deberá documentarse en esta segunda fase.