El Puente Sifón de Huelva se cerrará del 6 al 10 de octubre para obras en conducciones tras la avería del lunes

HUELVA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía realizará corte al tráfico del Puente Sifón Santa Eulalia --dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque-- entre el 6 y el 10 de octubre para realizar obras de "urgencia" derivadas de la avería del pasado lunes que provocó una gran columna de agua.

Así lo ha confirmado el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Alimentación de la Junta en Huelva, Álvaro Burgos, en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que explica que estas obras se realizan con carácter de "urgente" y se centran en las conducciones del viaducto.

De este modo, debido a las obras, el puente en su totalidad, incluido el carril bici, se cerrará al tráfico del 6 al 10 de octubre, en horario, de lunes a jueves, de 09,00 a 19,30 horas, y el viernes, de 09,00 a 13,30 horas.

No obstante, Burgos ha especificado que "en función del desarrollo de las obras y la realidad de las mismas, el horario podría sufrir modificaciones o incluso un corte continuado de 24 horas durante los días señalados", pero que se informará a la población de ser así.

De este modo, el pasado lunes se produjo una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, levantó una de las bocas de acceso y originó una gran columna de agua que fue divisada en distintos puntos.

Al respecto, desde la Junta de Andalucía se procedió al corte de la salida del agua y se procedió a la instalación de una chapa en el lugar de la avería, pero ya advirtieron de las necesidades de realizar unas obras en el puente, pero el suministro de agua estaba "garantizado".