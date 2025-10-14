El Puente Sifón de Huelva permanece cortado al tráfico esta semana para proseguir con las obras en las conducciones

HUELVA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía mantiene este lunes cortado al tráfico debido a la continuación de las obras de carácter urgente en las conducciones del Puente Sifón de Santa Eulalia --dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque--, que iniciaron la pasada semana, y derivadas de la avería de pasado 29 de septiembre que provocó una gran columna de agua.

Según ha indicado la Delegación de la Junta en Huelva en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, las obras que comenzaron la pasada semana continúan este martes y se extenderán hasta el viernes 17 de octubre.

Por lo tanto, el puente estará cortado al tráfico de martes a jueves de 9,00 a 19,30 horas, y el viernes, de 9,00 a 13,30 horas. No obstante, el carril bici estará abierto.

El 29 de septiembre se produjo una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, levantó una de las bocas de acceso y originó una gran columna de agua que fue divisada en distintos puntos. Al respecto, desde la Junta de Andalucía se procedió al corte de la salida del agua y a la instalación de una chapa en el lugar de la avería, pero ya advirtieron de las necesidades de realizar unas obras en el puente, pero el suministro de agua estaba "garantizado".