Punta Umbría (Huelva) aprueba una moción en defensa del sector pesquero ante la propuesta de recorte de la CE

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 31 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) aprobó este miércoles una moción institucional, iniciativa del Grupo Municipal Socialista, en defensa del sector pesquero ante el recorte presupuestario del 67% que propone la Comisión Europea para el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2028-2034, así como la eliminación de un fondo específico para la pesca.

Según ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota de prensa, el alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha señalado que las aportaciones que ha hecho el patrón mayor y presidente de Facope, Manuel Fernández Belmonte, en las comisiones informativas previas a la sesión plenaria "han matizado" la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, que finalmente ha salido adelante por unanimidad como moción institucional.

De este modo, en el documento se insta al Gobierno de España, a través del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a que defienda ante las instituciones europeas la "necesidad" de mantener un fondo pesquero específico, dotado con "recursos suficientes y ajustado a las necesidades reales del sector".

Al mismo tiempo se pide a la Junta de Andalucía que defienda el mantenimiento y refuerzo del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), rechazando cualquier nuevo recorte que ponga en peligro el futuro del sector en la Comunidad andaluza.

Por otro lado, en el Pleno se ha aprobado por unanimidad la firma de un convenio con la Diputación Provincial de Huelva que "mejora el coste del servicio a abonar" por el Ayuntamiento en la recaudación de los tributos municipales, a través de la Agencia Provincial Tributaria de Huelva, APTH. Así, el coste de este servicio pasa del 4 al 3 por ciento, con "el consecuente ahorro para las arcas municipales". La firma de este acuerdo se realiza por un periodo de cuatro años, prorrogable por un plazo idéntico.

Por unanimidad también se ha aprobado la propuesta de acuerdo de adhesión del Ayuntamiento al convenio de la Diputación Provincial de Huelva relativo al Plan Territorial de Vigilancia y Control de Vectores de la Fiebre del Nilo Occidental, para el ejercicio 2025 y sucesivos. El convenio recoge, entre otros aspectos, las características de los hábitats, planes de actuación, investigación, desarrollo y la relación de recursos disponibles del organismo provincial en esta materia.

Del mismo modo ha recibido el visto bueno de toda la Corporación que el Ayuntamiento solicite, a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ampliar la descatalogación o excluir del catálogo de montes de utilidad pública una parcela de 3.432 metros cuadrados que se encuentra en La Bota, en la que se ubica actualmente una subestación de electricidad.

Según ha señalado el regidor municipal, "tras detectar que había terminado la concesión y que Endesa no tenía ningún título para estar en esa ubicación, pusimos en marcha este trámite para formalizar la situación legal y económicamente, de manera que el Ayuntamiento pueda recibir una constraprestación por utilizar ese espacio".

MOCIONES

Por otro lado, el Partido Socialista no ha conseguido sacar adelante su moción para la mejora de la limpieza viaria y la gestión de enseres y voluminosos en Punta Umbría. La concejal delegada del ramo, Jimena Donoso, ha explicado con datos actualizados "el trabajo incesante que en materia de limpieza venimos realizando".

Así, con cifras ha demostrado el incremento de las sanciones o el crecimiento de los kilos de enseres que se recogen, la inspección diaria a todos los contenedores, entre otros aspectos, si bien ha reconocido la existencia de "puntos negros" en el municipio. También ha remarcado que esta "misma moción se ha presentado en otros pueblos", por lo que todo apunta a ser "una moción tipo". El sentido del voto ha sido a favor los grupos municipales PSOE, PP e IU y voto contrario del Grupo Unidos por Punta Umbría y de un concejal del PP.

También el Grupo Municipal Socialista ha traído a Pleno una iniciativa para que se incremente la vigilancia sobre la recogida de excrementos de animales domésticos en la vía pública. Esta moción no ha sido aprobada, recibiendo el mismo sentido del voto que la anterior, porque "habría que aumentar el personal vigilando lo que no es posible", ha explicado el concejal delegado de Seguridad Ciudadana, José Antonio González.

Izquierda Unida, por su parte, ha pedido la instalación de puntos violetas en Punta Umbría, especialmente durante ferias, fiestas populares y eventos de gran afluencia. Sobre este asunto, la concejal delegada de Servicios Sociales, Cinta López, ha anunciado que ya el Ayuntamiento tiene previsto instalar cartelería de punto violeta, ofrecida por la Diputación de Huelva, en los módulos de Protección Civil de la playa, en la caseta de Protección Civil de la Feria y junto a las zonas de ocio del municipio. Por este motivo no ha salido adelante la moción.

En otro orden de asuntos, Izquierda Unida ha planteado una moción centrada en las deficiencias en algunos puestos de socorrismo de Protección Civil que, en palabras del concejal del ramo, Sebastián Pomares, "no son urgentes". No obstante, el alcalde ha adelantado que la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía ha abierto una línea de subvenciones que encajaría en esta propuesta, a la que Punta Umbría va a optar. La moción no se ha aprobado, con nueve votos en contra del grupo UPU y un concejal del PP. El resto de la Corporación, ocho concejales, ha votado a favor.

Igualmente ha ocurrido con la última moción que se ha debatido, a propuesta de Izquierda Unida sobre la creación de un Foro Local de Turismo en Punta Umbría porque, como ha explicado la concejal delegada de Turismo, Jimena Donoso "carecemos de presupuesto para tal fin", a lo que ha añadido que Punta Umbría trabaja "conjuntamente con el Consorcio de Turismo, con la Agencia Destino Huelva, un grupo muy consolidado, porque consideramos que siempre es mejor que trabajar en solitario".