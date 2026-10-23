Punta Umbría (Huelva) avanza en el proyecto de los Antiguos Depósitos para construir 172 viviendas, 54 de VPO

Imagen del proyecto. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) llevará al próximo Pleno municipal la aprobación definitiva del Estudio de Detalle del sector SUNC/Antiguos Depósitos, situado en la avenida Ciudad de Huelva, tras superar el periodo de información pública y los trámites requeridos ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. El proyecto que contempla la construcción de un total de 172 viviendas, de las cuales 54 estarán acogidas al régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO).

Según ha informado el Consistorio puntaumbrieño en una nota de prensa, la aprobación del documento permitirá definir la ordenación de este ámbito con dos objetivos principales: la reducción de la altura máxima de las edificaciones proyectadas y la habilitación de un área para un aparcamiento subterráneo continuo que mejore la movilidad en la zona.

El alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado la importancia de este hito técnico y administrativo para "definir el desarrollo de un espacio estratégico del municipio", al tiempo que ha remarcado el "cumplimiento con la más absoluta legalidad para el desarrollo del proyecto".

En concreto, la ordenación ajusta la altura máxima permitida en las parcelas residenciales R-1, R-2, R-3 y R-4 a un total de ocho plantas más la planta baja, con el fin de asimilar su perfil al de inmuebles colindantes como el edificio Aldetur y reducir el impacto visual en el paisaje urbano. A este respecto, el regidor ha recordado que en planeamientos previos se llegaron a contemplar hasta 11 y 19 alturas en propuestas que fueron anuladas en sede judicial.

Pese a la modificación de las volúmenes y alturas, el planeamiento mantiene intactos los parámetros de edificabilidad del sector, que contempla la construcción de un total de 172 viviendas, de las cuales 54 estarán acogidas al régimen de Vivienda de Protección Oficial (VPO). Asimismo, se reservan los espacios dotacionales y de uso público establecidos en la normativa vigente.

En materia de infraestructura y movilidad, la ordenación delimita el subsuelo de las parcelas residenciales y zonas peatonales para permitir la ejecución de un aparcamiento bajo rasante continuo con capacidad para 253 plazas. Esta cifra se sumará a las 152 plazas previstas en superficie, alcanzando un total de 415 estacionamientos en dicho espacio de la avenida Ciudad de Huelva.

Una vez que el proyecto reciba el respaldo de la Corporación en la sesión plenaria, la empresa adjudicataria de los suelos estará en disposición de solicitar la correspondiente licencia de obras. La firma asume íntegramente las obras de urbanización del sector y su posterior conexión con el entramado viario existente.

Finalmente, desde el Ayuntamiento se ha recordado que la enajenación de estas parcelas se formalizó en noviembre de 2025 por un importe de ocho millones de euros (IVA incluido). De dicho montante, el 63% de los fondos ingresados ha sido destinado a la financiación de la promoción pública de 48 viviendas sociales en régimen de alquiler que el Consistorio promueve en la avenida de la Libertad.