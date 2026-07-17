Punta Umbría (Huelva) prohíbe el acceso a unos 800 metros de la playa de El Portil por el "grave proceso de erosión"

Cartel que prohibe el acceso de un tramo en El Portil. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 17 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Punta Umbría (Huelva) ha recordado que mantiene prohibido el acceso a unos 800 metros de la playa urbana de El Portil por motivos "exclusivamente de seguridad", debido "al grave proceso de erosión que sufre este tramo del litoral y al deterioro de sus infraestructuras".

Según ha indicado el Ayuntamiento de Punta Umbría en una nota de prensa, la medida tiene como único objetivo "proteger a los usuarios ante el riesgo existente en la zona, donde se han producido importantes desniveles y taludes provocados por la pérdida de arena".

Esta situación se "agrava" durante la pleamar, cuando el mar alcanza la base de estos desniveles y "hace imposible garantizar la seguridad de los bañistas".

Por este motivo, el Ayuntamiento puntaumbrieño permite únicamente el acceso a la orilla por las zonas de las calles Zorzal y Calamón, que son las que "actualmente reúnen las condiciones necesarias de seguridad".

Asimismo, se han instalado carteles informativos y elementos de balizamiento que advierten expresamente de la prohibición de acceso por riesgo de derrumbe, indicando además que la actuación de regeneración del litoral corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha apelado a la responsabilidad ciudadana y ha pedido que se respeten tanto la señalización como los precintos instalados. "No se trata de una decisión arbitraria, se trata de evitar accidentes en una zona donde existen riesgos reales para la integridad física de las personas", ha señalado.

En este sentido, el primer edil ha lamentado que algunas personas estén retirando carteles y precintos de seguridad, una conducta que, "además de dificultar la labor municipal, puede poner en peligro a quienes accedan a una zona expresamente señalizada como peligrosa".

El alcalde ha reiterado que el Ayuntamiento costero lleva años reclamando al Ministerio para la Transición Ecológica una actuación urgente para regenerar este tramo, "imprescindible para recuperar la playa en condiciones de seguridad". Asimismo, ha recordado que el Consistorio ha remitido numerosos requerimientos formales a la Demarcación de Costas y que mantiene abierto un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional por la falta de actuación del Estado.

Hernández Cansino ha vuelto a criticar el "trato desigual" que, a su juicio, recibe El Portil respecto a otros municipios del litoral onubense que "sí han recibido aportes de arena para hacer frente a problemas similares de erosión".

Finalmente, ha asegurado que el Ayuntamiento de Punta Umbría está preparado para actuar de forma "inmediata" una vez se lleve a cabo la regeneración de la playa. "En cuanto Costas aporte la arena y existan condiciones de seguridad, el Ayuntamiento repondrá sin demora los accesos, pasarelas y el resto del equipamiento de la playa", ha concluido.