Punta Umbría (Huelva) regulariza casi todos los chiringuitos fijos y desmontables y solo uno permanece cerrado

Imagen aérea de la playa de Punta Umbría. - AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRÍA

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 (EUROPA PRESS)

Todos los chiringuitos de Punta Umbría (Huelva) fijos y desmontables que han tramitado sus expedientes de actividad, tras adaptar sus instalaciones a la normativa vigente, están abiertos, así como los que estaban en trámites judiciales. El único establecimiento que permanece cerrado es Casa Diego, al "no ajustarse a los parámetros legales de ubicación y dimensiones exigidos".

Así lo ha indicado el Ayuntamiento puntaumbrieño en una nota, en la que su alcalde, José Carlos Hernández Cansino, ha puesto en valor "el esfuerzo que ha permito regularizar los chiringuitos" y ha mostrado su "satisfacción" por "el esfuerzo realizado tanto por el Consistorio como por la inmensa mayoría de los empresarios para adecuarse a la legislación".

"Hace justo un año la preocupación era enorme. Hoy la realidad demuestra que, con trabajo, diálogo y seguridad jurídica, hemos conseguido que prácticamente todos los establecimientos puedan desarrollar su actividad con todas las garantías", ha señalado.

El primer edil ha recordado que los chiringuitos constituyen uno de los principales motores económicos del municipio. "Son fundamentales para la economía de Punta Umbría. Generan cientos de puestos de trabajo, dinamizan nuestra oferta turística y forman parte de la imagen de nuestro litoral. Por eso era prioritario encontrar soluciones dentro del marco legal", ha afirmado.

Todos los chiringuitos fijos y desmontables que han tramitado sus expedientes de actividad como establecimientos expendedores de comidas y bebidas --hostelería sin música-- disponen ya de licencia de apertura o de la habilitación correspondiente para ejercer su actividad conforme a la normativa.

Entre los establecimientos fijos se encuentran Uno Beach y Cazorla, que cuentan con concesión prorrogada y licencia de actividad. En las mismas circunstancias están El Tabla, Camarón y Nico, por lo que todos ellos desarrollan su actividad con normalidad. Siguiendo con los chiringuitos fijos y urbanos, El Loro y La Sombrilla permanecen abiertos al amparo de medidas cautelares acordadas por la autoridad judicial. Esta misma situación es la que vive el chiringuito desmontable Enebral, cuya apertura ha sido posible gracias a medidas cautelares judiciales mientras continúa resolviéndose su procedimiento administrativo.

El Ayuntamiento recuerda que estas autorizaciones tienen carácter provisional y que el futuro de estos establecimientos --Sombrilla, Loro y Enebral-- dependerá del resultado definitivo de los expedientes en tramitación y del cumplimiento de la normativa. En cuanto a los siete establecimientos desmontables previstos en el Plan de Playas 2026 --Mosquito, Camarón Beach, Nómada, Playa del Este, Botarate, Alma Beach y Cielo Beach--, todos han tramitado sus expedientes en un tiempo récord y se encuentran abiertos.

Además, algunos de ellos, tanto fijos como desmontables, han obtenido también la licencia de actividad ocasional que les permite celebrar actuaciones musicales con todas las autorizaciones preceptivas. El único establecimiento que permanece cerrado es Casa Diego, al no ajustarse a los parámetros legales de ubicación y dimensiones exigidos.

Punta Umbría se sitúa este verano como el municipio de la Costa de la Luz "con mayor número de chiringuitos y establecimientos de playa abiertos y funcionando con las correspondientes autorizaciones y licencias, consolidando así una oferta turística de primer nivel", ha concluido el Consistorio.