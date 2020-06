Punta Umbría (Huelva) suspende las procesiones de la Virgen del Carmen y la feria de agosto

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Punta Umbría (Huelva), Aurora Águedo (PSOE), ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento ha decidido suspender la feria del municipio costero que cada año se celebra en torno a la festividad del 15 de agosto en honor a la Patrona, la Virgen del Carmen. De la misma manera, se suspenden las procesiones de la misma, previstas para ese mismo día de agosto y el 16 de julio.

De este modo, atendiendo a las recomendaciones de las diferentes administraciones, Punta Umbría no tendrá feria "en este inusual año 2020". Es una decisión que la alcaldesa ha calificado de "difícil", al tiempo que ha subrayado que el equipo de Gobierno "tiene que ser responsable y velar por la seguridad y la salud de todos", según ha informado el Consistorio en una nota de prensa.

Igualmente, la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen de Punta Umbría ha hecho público a través de un comunicado que, debido a la pandemia, suspende las procesiones del 16 de julio y del 15 de agosto, destacando que "pese a su desconsuelo" se ven obligados a anular las dos salidas procesionales.

Ante este anuncio, la alcaldesa ha querido transmitir "un sentido mensaje de apoyo a los carmelitas del municipio", que no van a poder de ver a la Patrona pasear ni por las calles, ni por la ría ni la playa de la localidad, "pero tienen que tener el consuelo de que la Virgen va a estar más presente que nunca en las oraciones y en los corazones de todos los que amamos esta tierra".

No obstante, sí habrá actos religiosos vinculados a la hermandad y que se pondrán en conocimiento de la población para que pueda participar en ellos. Así, aunque no procesiones el 16 de julio ni el 15 de agosto, "el pueblo de Punta Umbría tendrá todo el día para ir a verla a Ella con mucho amor y devoción, pidiendo cada una sus súplicas y rezándole para que todo esto acabe de una vez por todas y rezándole por aquellos que no pudimos darle ese último adiós", ha trasladado la hermandad.

ACCESOS ECOLÓGICOS A LA PLAYA

Por otra parte, el Ayuntamiento de Punta Umbría ha indicado que las playas contarán este verano con nuevas pasarelas de hormigón ecológico. En concreto, quince de los accesos al litoral puntaumbrieño, desde La Canaleta hasta El Portil, pasando por La Bota, serán de este material que permite "una mejor y mayor accesibilidad".

Para la alcaldesa de Punta Umbría, Aurora Águedo Borrero, "es muy importante dotar de mayor seguridad y accesibilidad a las playas de la localidad y, con estas adquisiciones, tendremos una playa más cómoda y mejor adaptada a la nueva situación que se nos plantea con el covid-19".

El Ayuntamiento puntaumbrieño ha recibido una ayuda por parte de la Junta de Andalucía de 304.436 euros que tiene varias vías de ejecución. En primer lugar, el Consistorio de Punta Umbría ha adquirido 1.200 metros de pasarelas de hormigón ecológico de alto rendimiento para quince de los accesos al litoral de todo el municipio, desde El Portil hasta La Canaleta, pasando por La Bota y por las principales vías de entrada a la costa puntaumbrieña en su demarcación urbana.

EQUIPAMIENTO

Del mismo modo, el Consistorio pondrá en marcha cuatro nuevos módulos de aseos accesibles que se situarán en varios lugares de la costa puntaumbrieña como son la calle Zorzal en El Portil, Puntamar, Altáir y el Albergue Juvenil.

El Ayuntamiento también ha adquirido cuatro nuevas duchas accesibles que no se colocarán este verano, ya que no está recomendado el uso de las mismas por la pandemia de covid-19.

Además, las playas van a contar con una nueva silla anfibia para el baño de personas con movilidad reducida. En total, el Consistorio cuenta con siete de estas sillas que este verano tienen una novedad, ya que los usuarios sólo podrán bañarse acompañados de sus familiares. Las nuevas normas por la pandemia de coronavirus no permite a los socorristas acompañarlos en su baño, no obstante estos trabajadores municipales sí que serán los responsables de las sillas y de su posterior desinfección.

Por último, en materia de seguridad, el Ayuntamiento de Punta Umbría también ha adquirido dos nuevos módulos de salvamento que serán colocados en distintas zonas del litoral.