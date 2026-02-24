La Rábida (Huelva) acoge el 6 marzo la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa

Archivo - Vista exterior del Monasterio de la Rábida (Huelva) - EUROPA PRESS - Archivo

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Moncloa ha confirmado que la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa tendrá lugar en La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva), el próximo 6 de marzo. Esta cumbre tenía previsto su celebración en enero pero fue aplazada por el accidente ferroviario de Adamuz. En ella se debatirá asuntos de "especial interés" para ambos países como infraestructuras, agua o digitalización.

La XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa estaba programada para el 29 de enero en La Rábida (Huelva), pero fue aplazada "con el fin de acompañar a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz.

De este modo, el paraje rabideño acoge esta reunión bilateral entre los gobiernos del portugués Luis Montenegro y de Pedro Sánchez, en la que se tenía previsto tratar de la cooperación entre ambos estados en infraestructuras, agua, digitalización o energías renovables entre otros.

La pasada reunión tuvo lugar el 23 de octubre de 2024 en Faro en la que participaron trece ministros portugueses y once españoles. Durante la Cumbre se abordaron cuestiones en diversos ámbitos como economía y competitividad; transición ecológica y digital justa; solidaridad y cooperación transfronteriza; la promoción de la agenda cultural común y la proyección global de ambos países.

Asimismo, se firmaron once acuerdos en diversas materias. En el marco del 'Convenio sobre Cooperación para la Protección y el Aprovechamiento Sostenible de las Aguas de las Cuencas Hidrográficas Hispano-Portuguesas', conocido como Convenio de la Albufeira, ambos gobiernos alcanzaron acuerdos para la extracción sostenible del agua para garantizar el buen estado de los estuarios del Tajo y del Guadiana.