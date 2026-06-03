La Rábida (Huelva), punto de encuentro iberoamericano este jueves con una cumbre cultural y el Foro de las Migraciones

Archivo - Imagen aérea de La Rábida, en Palos de la Frontera (Huelva). - DIPUTACIÓN DE HUELVA - Archivo

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Huelva y La Rábida acogerán los próximos 4 y 5 de junio la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos impulsado por la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), un encuentro de alto nivel institucional y cultural que reunirá a representantes de ministerios de Cultura, organismos internacionales, universidades y redes culturales de distintos países iberoamericanos.

La reunión de la OEI coincide con la celebración en La Rábida del Foro Iberoamericano de las Migraciones, integrado en el programa oficial de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que este año acoge España.

Con respecto a la I Reunión del Programa de Rutas e Itinerarios Culturales Iberoamericanos, las sesiones comenzarán el día 4 en el Foro Iberoamericano de La Rábida y continuarán el día 5 en el Salón de Plenos de la Diputación Provincial de Huelva.

Durante las jornadas se trabajará en la creación de un modelo común de rutas e itinerarios culturales en países latinoamericanos ya consolidadas, como el Camino Principal Andino (Qhapaq Ñan), el Camino Real de Tierra Adentro (México), la Ruta de las Misiones (Paraguay, Argentina y Brasil), la Ruta Universo Wayuu (Colombia) o la Ruta del Encuentro de Dos Mundos (República Dominicana), abordando cuestiones relacionadas con la certificación de rutas culturales, la gobernanza del programa y el intercambio de experiencias ya consolidadas en distintos países.

Entre los participantes estarán el secretario general de la OEI, Mariano Jabonero; el director de Relaciones Culturales y Científicas de Aecid, Santiago Herrero, además de delegados y altas autoridades vinculadas al patrimonio y a la cooperación cultural.

Con la puesta en marcha de este programa en Huelva, provincia con fuertes vínculos históricos y vocación iberoamericana, la OEI busca "consolidar su apuesta por hacer de la cultura un motor de desarrollo sostenible, cohesión social e integración regional", a través de iniciativas que "fortalecen la identidad compartida y el intercambio entre los países iberoamericanos".

Durante la jornada del día 5, la Diputación Provincial de Huelva presentará junto a la República Dominicana la Ruta del Encuentro entre Dos Mundos, una propuesta de itinerario cultural transnacional concebida para poner en valor el patrimonio, la cultura y la memoria compartida entre ambos lados del Atlántico. La iniciativa se desarrollará de forma conjunta en los próximos meses y tendrá un especial protagonismo el próximo año, coincidiendo con la conmemoración del 535 aniversario del Descubrimiento de América.

La Ruta del Encuentro entre Dos Mundos se centra en el primer viaje colombino como proceso de contacto, mestizaje y transformación global. El recorrido se articula en torno a los Lugares Colombinos, el Atlántico como espacio cultural compartido, el encuentro en La Española y un espacio de memoria global vinculado a uno de los acontecimientos que cambió la historia del mundo.

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, destacó que esta cita situará nuevamente a La Rábida "como uno de los grandes espacios de encuentro del ámbito iberoamericano" y subrayó el momento institucional que vive actualmente La Rábida. "Este encuentro de la OEI no es un hecho aislado. Forma parte de algo mucho más amplio: el momento que está viviendo La Rábida", dijo.

I FORO IBEROAMERICANO DE MIGRACIONES

De otro lado, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, presidirá el V Foro Iberoamericano de Migración y Desarrollo que se celebrará en La Rábida los próximos 4 y 5 de junio. El encuentro centrará el diálogo en las políticas de movilidad humana como elemento "clave" de la gobernanza regional, así como para la integración social y económica de la ciudadanía.

El foro, que se engloba dentro de los trabajos preparatorios de la XXX Cumbre Iberoamericana, está organizado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones junto con la Secretaría General Iberoamericana (Segib), con el apoyo en el territorio de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), en cuya sede de Santa María de la Rábida, se celebrará el encuentro.

Según indicó el ministerio, tras los avances logrados desde el Compromiso de Montevideo de 2006, el Foro de Migración y Desarrollo revisará 20 años después "los progresos alcanzados", identificará "desafíos y oportunidades comunes" y formulará orientaciones "que refuercen la cooperación entre los países participantes", con el fin de "consolidar una agenda iberoamericana compartida basada en la confianza y el respeto mutuo".

Para ello, la conferencia contará con delegaciones de 22 países --Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay, Venezuela--.

Asimismo, asistirán representantes de organizaciones internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) o la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); así como representantes de la sociedad civil "que trabajan en el día a día con las personas migrantes que viven y trabajan en España".

El Foro abordará la protección de los derechos humanos de las personas en movilidad, con especial atención a la prevención de situaciones de vulnerabilidad a lo largo de los distintos itinerarios migratorios. En este ámbito, se analizarán los mecanismos institucionales y las herramientas de cooperación internacional necesarias para "reforzar la protección efectiva de las personas migrantes, garantizando un enfoque centrado en la dignidad, la seguridad y el respeto a los derechos fundamentales".

Asimismo, el programa incluye sesiones dedicadas a la inclusión socioeconómica y la integración en las sociedades de acogida, como elementos "clave" para una gestión sostenible de la migración. Se pondrá el foco en el diseño de políticas públicas que favorezcan el acceso al empleo, los servicios y la participación social "en condiciones de igualdad e integración plena", así como "en el impacto positivo de la migración en el desarrollo económico y la cohesión de las sociedades receptoras".

Por último, se prestará también atención al impulso de vías seguras, ordenadas y regulares de migración, como base para una gobernanza migratoria eficaz y previsible que reduzca los riesgos asociados a la irregularidad. Este enfoque se complementará con el análisis de las narrativas y la percepción pública de la migración, destacando la importancia de "promover discursos positivos basados en datos que evidencien la contribución de la migración a la cohesión social y ayuden a combatir la desinformación".

España preside la Secretaría Pro Tempore de la XXX Cumbre de jefas y jefes de Estado, que se celebrará en Madrid el próximo mes de noviembre y cuyo lema es 'Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo'.