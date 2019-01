Ramos valora como "buenos" los PGE en el aspecto "social" e incide en un "plan de choque de infraestructuras" en Huelva

Publicado 18/01/2019 16:45:30 CET

El presidente de la Autoridad Portuaria de Huelva, José Luis Ramos, ha valorado este viernes los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como "unos buenos presupuestos para los pensionistas de Huelva, para las personas que cobran el Salario Mínimo Interprofesional y para las que tienen derecho de paternidad, que hasta ahora no lo tenían, y para los dependientes". Además, ha destacado que "Huelva necesita un plan de choque en infraestructuras" para referirse a que este hecho "no lo hace un presupuesto anual, como son los PGE".

Ramos ha recalcado en rueda de prensa que "la provincia viene de ocho años de absoluto olvido y los PGE son anuales" para referirse a que habrá presupuestos en el 2020 y años siguientes, ya que "cuando se consignan partidas presupuestarias de forma anual no se puede consignar un plan de inversiones".

Sobre la situación de las infraestructuras onubenses, Ramos ha apuntado que cree que "es bueno que toda la sociedad esté unida", por lo que acerca de la próxima manifestación por unas infraestructuras "dignas" en la provincia, el presidente ha señalado que "estamos en el camino" pero que "no hay que mezclar los PGE en exclusiva con la necesidad de infraestructuras que tiene la provincia" y con un "plan en los próximos años de forma contenida".

"Creo que en materias de infraestructuras es fundamental contar con los fondos de Europa, ya que las grandes infraestructuras se hacen a través del Banco Europeo de Inversión (BEI), que es el gran adalid de cualquier gran infraestructura en cualquier país", ha aseverado Ramos.

Asimismo, cuestionado sobre la continuidad de las obras en el puerto tras la constitución del nuevo Gobierno andaluz, ha señalado que la realización de las mismas "no podrían peligrar, porque la presidencia del puerto no está en funciones", a lo que ha añadido que "sí se puede cesar" y que esa decisión "no depende" de él. Ha manifestado que le avalan "las cifras que ha dado" acerca del balance anual del puerto onubense, que ha logrado el hito histórico de llegar a las 33 toneladas de tráfico portuario en 2018.

Al respecto, el presidente de la Autoridad Portuaria ha deseado al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno (PP) "todo lo mejor", ya que el nuevo Gobierno constituye un elemento "importante para los ciudadanos y los sectores de tejido productivo de la región", ha asegurado.