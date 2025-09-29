Reabierto al tráfico el Puente Sifón de Huelva tras el arreglo de avería que provocó una gran columna de agua

Instalación de la chapa en la avería del Puente Sifón que ha provocado una gran columna de agua. - JUNTA DE ANDALUCÍA

HUELVA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía ha confirmado que el Puente Sifón Santa Eulalia --dividido entre término municipal de Huelva capital y Aljaraque-- está abierto al tráfico, desde las 15,15 horas, tras solucionar la avería que ha provocado en la mañana de este lunes una gran columna de agua claramente visible desde distintos puntos.

Así, según indicaron desde el servicio de Emergencias 112 Andalucía a Europa Press, una llamada a las 11,45 horas ha dado aviso de esta masiva salida de agua en la conducción del puente. Por ello, se ha dio aviso a la Autoridad Portuaria de Huelva, así como a la Guardia Civil y a la Policía Local de Huelva.

Por su parte, desde la Junta de Andalucía informaron de que se trataba de una rotura de uno de los cinco tubos que conducen en agua en el puente y que, por la presión, ha levantado una de las bocas de acceso. Asimismo, se procedió al corte de la salida del agua y se ha procedido a la instalación de una chapa en el lugar de la avería.

De la misma manera, la Delegación de la Junta en Huelva ha asegurado que el suministro de agua está "garantizado" y que a partir de la semana que viene se cortará trafico el puente durante unos días para proceder a su reparación.

De momento, se desconocen los motivos de este colapso de la tubería. Precisamente, el pasado mes de agosto la Junta de Andalucía realizó obras de carácter "urgente" en las conducciones de agua del viaducto.