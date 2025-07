Rechazan el proyecto de reconstrucción del templete del siglo XIX de La Merced en Huelva por "contaminación visual"

HUELVA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Provincial de Patrimonio de la Junta de Andalucía ha rechazado el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Huelva para llevar a cabo la reconstrucción del histórico templete del siglo XIX, que iría situado en el interior de la plaza de La Merced, al considerar que supone un elemento de "contaminación visual" con respecto al monumento --la catedral y el edificio de la Universidad de Huelva--.

Así lo recoge el último informe emitido por la comisión, consultado por Europa Press, que señala que "efectivamente se produce esa contaminación visual, cierto es que de modo moderado, pero muy evidente, puesto que el elemento tiene una escala relevante", al tiempo que apunta que esta contaminación visual "no beneficia ni la contemplación del BIC desde todas sus perspectivas, ni el uso de la plaza", así como considera que el templete "se corresponde poco con el estilo actual de la plaza, y debió, en su caso, ser valorado con el proyecto inicial".

Ante ello, el Ayuntamiento presentó alegaciones para defender el proyecto, señalando que los espacios públicos "no permanecen inalterados en el tiempo" y que la puesta en valor de este templete "responde a los deseos de los ciudadanos, en muchos de ellos, por el carácter simbólico y sentimental que éstos interiorizan".

Asimismo, apuntó que "una de estas intervenciones dotó ya a la plaza de un templete" --el que se encuentra actualmente en el porche-- y que el pliego de prescripciones técnicas tramitado para la redacción del proyecto de Remodelación de la plaza de la Merced, "ya incluía en el apartado de Instrucciones Específicas de Ordenación, la posibilidad de integrar edificaciones de carácter lúdico y ornamental en el espacio público".

De otro lado, el Consistorio remarcó, con respecto a la contaminación visual o perceptiva, que el templete que se pretende implantar "en ningún momento degrada los valores del bien inmueble de la catedral y convento de la Merced, ya que se trata de un elemento diáfano de reducida escala, y que en ningún momento impide o distorsiona su contemplación, ya que es absolutamente permeable" porque "no tiene una escala relevante respecto al espacio público donde se inserta, y menos aún, que afecta a la contemplación del BIC desde todas sus perspectivas".

En cuanto al uso de la playa, el Ayuntamiento alega que entiende que, precisamente, será el propio Consistorio "el que le dé a la plaza los usos y eventos que los ciudadanos demanden, no quedando comprometidos por la implantación del templete, dada la amplitud del espacio público", toda vez que manifiesta que entiende que "el uso no debe ser objeto de valoración por parte de la Comisión Provincial de Patrimonio dentro del apartado de contaminación visual".

Los Servicios Técnicos del Ayuntamiento de Huelva reiteran que el templete que se pretende implantar, "no es una construcción, al no tener cerramientos ni cubrición" y, por lo tanto, "carente de edificabilidad, siendo un elemento escultórico, conformado por una estructura esquelética y transparente, que en ningún momento conforma un volumen, ni formaliza un elemento opaco, no siendo un impedimento visual, ni distorsionador de la perspectiva".

Pese a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento, la Comisión de Patrimonio ha rechazado finalmente el proyecto señalando que toda actuación en el entorno del BIC ha de someterse a una autorización previa de la Consejería competente en materia de Patrimonio Histórico, que no ha sido factible.