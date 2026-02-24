El rector propone Medallas de la Universidad de Huelva para el actor Antonio Banderas y la exrectora, María Antonia Peña

La exrectora de la Universidad de Huelva, María Antoia Peña. - UHU

HUELVA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad de Huelva (UHU), José Rodríguez, ha dado a conocer este martes su propuesta de concesión de las Medallas de la Onubense de 2026, el máximo galardón que concede cada año la institución académica onubense.

La propuesta del rector, que tiene que ser aprobada por el Consejo de Gobierno en su sesión del próximo 27 de febrero, consiste en la concesión las Medallas de la UHU de 2026 a la exrectora, María Antonia Peña, al actor malagueño Antonio Banderas, al catedrático de Química Inorgánica Pedro J. Pérez Romero, a la catedrática de Historia Contemporánea Encarnación Lemus y, a título póstumo, el exjefe de Protocolo de la UHU José Enrique Sánchez, según ha indicado la UHU en una nota.

María Antonia Peña Guerrero, historiadora y catedrática de Historia Contemporánea, ha desempeñado un papel "fundamental" en la consolidación y proyección institucional de la Universidad de Huelva, de la que ha sido rectora entre los años 2017 y 2025. Como académica "comprometida" con su entorno, ha defendido una universidad pública "cercana, inclusiva e involucrada con el desarrollo social, cultural y económico de su territorio".

Asimismo, estuvo al frente de la Universidad ante momentos difíciles como la pandemia de la COVID-19. La Universidad de Huelva quiere reconocer con su medalla de Oro por servicios especiales a su exrectora por su gran compromiso, su ética y su defensa de los valores académicos.

Antonio Banderas es uno de los actores andaluces "más universales" y un "referente cultural que ha proyectado la identidad y creatividad de Andalucía en el panorama cinematográfico internacional".

Formado en el teatro y vinculado desde sus inicios al cine español, especialmente al universo de Pedro Almodóvar, "su trayectoria ha contribuido a visibilizar el talento artístico andaluz y a reforzar valores como la cercanía, la pasión por la cultura, el compromiso social y la defensa de las raíces propias, manteniendo siempre un fuerte vínculo con su tierra natal y participando activamente en iniciativas culturales y solidarias en Andalucía".

Por su parte, Pedro José Pérez Romero es catedrático de Química Inorgánica y director del Centro de Investigación en Química Sostenible (CIQSO) de la Universidad de Huelva. Su labor como investigador y docente ha sido reconocida con diversos Premios y galardones. La Real Sociedad Española de Química le concedió en 2007 el Premio de Química Inorgánica, y en 2016 le concedió su máximo galardón, la Medalla RSEQ y Premio de Investigación. Asimismo, la Royal Society of Chemistry Británica le concedió en 2015 el Homogeneous Catalysis Award.

Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea y "figura de referencia" en los estudios sobre la dictadura franquista, el exilio español y la transición democrática, ha desarrollado una trayectoria "académica de excelencia reconocida internacionalmente". Su labor investigadora ha contribuido "decisivamente" al avance del conocimiento histórico desde una perspectiva "rigurosa, comprometida con la memoria democrática y con la recuperación de voces silenciadas".

JOSÉ ENRIQUE SÁNCHEZ, A TÍTULO PÓSTUMO

José Enrique Sánchez Núñez ha pasado gran parte de su vida vinculado a la Universidad de Huelva, con la que siempre ha tenido "un enorme compromiso". En primer lugar, como estudiante de la licenciatura de Historia, durante la cual tuvo "una gran implicación en la vida universitaria como representante estudiantil en el CARUH" y siendo uno de los promotores de la pastoral universitaria. Posteriormente, fue responsable del protocolo en la Universidad de Huelva incorporándose en 2007 al Gabinete del por entonces rector Francisco José Martínez.

En 2019 fue elegido Senador en las Cortes Generales, cargo que desempeñó hasta 2023. "En todo momento mostró su compromiso con Huelva y con su Universidad", remarcao la UHU. Fue además un miembro activo de la Asociación de Antiguos Alumnos 3 de Marzo, y miembro del sindicato Capítulo 6 de la UHU, hoy llamado Somos Universidad, que ha promovido con un "amplio número de apoyos" la petición de concesión de la Medalla, tras su fallecimiento en noviembre de 2025. La Universidad de Huelva quiere reconocer a título póstumo su "dedicación y servicio" a la institución.