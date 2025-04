La rectora destaca "el saneamiento económico" de la Universidad de Huelva y "el proceso de modernización"

HUELVA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

La rectora de la Universidad de Huelva (UHU), María Antonia Peña, finaliza su etapa el próximo mes de mayo, tras dos mandatos que han sido "muy intensos" por diferentes motivos, entre ellos, el Covid, pero de los que destaca "el saneamiento económico, el proceso de modernización y un periodo de calma", así como el nuevo mapa de titulaciones.

En una entrevista con Europa Press para hacer balance de sus años como rectora, Peña ha señalado que han sido años "muy intensos" sobre todo durante la pandemia, ya que "supuso un esfuerzo, del que no hay adjetivos para calificarlo", porque "había que inventarse una universidad que no existía y poner en marcha mecanismos que ya había, pero no se habían usado tan masivamente".

Así, ha señalado que han sido años de "mucho trabajo, con muchos desafíos, con muchas cosas que no sospechábamos que estaban ahí, que nos fuimos encontrando y que ha habido que ir solucionando con mucho esfuerzo".

"También han sido años muy buenos en lo personal y en mi equipo ha habido un ambiente muy bueno, aunque ha habido también muchas dificultades y momentos complicados, pero nos lo hemos pasado bien y ese también es el éxito de una buena gestión. La clave de esto es que no puedes perder la ambición de que tu universidad mejore, crezca, se posicione bien, pero al mismo tiempo, como todavía tenemos flancos muy débiles, hay que hacerlo con mucha cautela", ha manifestado.

Por todo ello, además de "lo visible", la rectora ha destacado esas "cosas invisibles que probablemente cuesten más que la gente las perciba", haciendo alusión a "la gran transformación que se ha hecho", en referencia al "saneamiento económico, ponerse al día en todo, conseguir incluso tener un remanente" y "un proceso de modernización en todo, que es lo que se ha procurado".

"Entonces, esas cosas invisibles, como el saneamiento, la modernización, incluso cierta calma, porque esta universidad había tenido en el pasado muchos conflictos, son las que probablemente van a dejar una herencia más perdurable", ha abundado.

TITULACIONES

Por otra parte, sobre el nuevo mapa de titulaciones, la rectora ha señalado que la universidad para elaborar su propuesta constituyó grupos de trabajo para recoger "las aspiraciones", pero teniendo en cuenta "la posible demanda y la empleabilidad", porque "las dos cosas no van unidas".

"Eso también es una falacia que circula por ahí, que es un grandísimo error. Hay titulaciones en las que hay una enorme demanda, pero que no tienen grandes salidas laborales, y lo contrario. El ser humano no es una máquina programada, ya que esa demanda está muy influenciada por modas, por tópicos, etc. Por lo que hemos procurado cruzar todos esos condicionantes y adaptarlos a una estrategia de universidad", ha comentado.

Al respecto, Peña ha explicado que la Onubense es una universidad "muy generalista por su origen", ya que "se ha nutrido de los colegios universitarios y las escuelas cuando aún era Universidad de Sevilla", por lo que hay "una parte muy fuerte en educación, en lo humanístico, en lo social y en lo jurídico", pero "más floja, que es lo que se implantó con la creación de la universidad, en ciencia y tecnología". Por ello, la propuesta de la UHU, "sin abandonar otras opciones", se basa en "reforzar ciencia, tecnología y titulaciones relacionadas con la salud".

Así, Peña ha explicado que ahora esas peticiones "deben pasar por un proceso de revisión" en el que se ha integrado a personas del próximo equipo decanal, para "valorar si se va bien o si hay que incluir alguna otra cosa".

"Pero sí es cierto que hay que cumplir con una función social. Nosotros, por ejemplo, pedimos en ese mapa de titulaciones, y se nos han puesto muchas pegas, un máster de Ingeniería Agronómica especializado en frutos rojos, porque es un sector fortísimo en nuestra provincia, y es que las empresas se están trayendo ingenieros habilitados de otras provincias. No estamos en una burbuja, estamos en sintonía con nuestro territorio, y además con esa función de formar a las personas que van a trabajar ahí, pero también de crear núcleos de investigación que aporten mejoras tecnológicas, mejoras innovadoras, como, de hecho, se hace en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería", ha abordado.

FINANCIACIÓN

Otro de los aspectos que han caracterizado su último mandato ha sido la financiación. La rectora ha señalado que el grueso del presupuesto se dedica a la plantilla, pero a eso hay que sumarle "la investigación, así como actividades que ahora se reclaman a las universidades", porque "ya no solo se hace docencia, investigación y transferencia, sino que hay que estar pendientes de la igualdad, de la inclusión del alumnado con discapacidad y hay que dar becas a los estudiantes que no tienen recursos".

"Y eso es lo que parece que no se acaba de entender fuera de nuestras paredes. Lo que pedimos es poder hacer nuestro trabajo bien, dignamente y sin estrecheces, además de que nuestro profesorado no tenga que estar en la precariedad salarial y nuestros estudiantes puedan tener las ayudas que les corresponden. Y esa es la reclamación, no es ninguna otra. Nadie está reclamando aquí nada para beneficiarse porque esto no es una empresa. Aquí el dinero se gestiona para lo público", ha abundado.

Así, Peña ha señalado que por su experiencia durante los ocho años, "tanto con un gobierno socialista como uno del PP", la Universidad de Huelva "nunca ha tenido el dinero que realmente necesita", por lo que "se ha tenido que hacer todo lo que se ha hecho con ajustes y recortes".

"Yo pienso que la administración a veces piensa que esto es un gasto, y no lo es, es una inversión. Esa mentalidad no conseguimos desarrollarla por mucho que lo expliquemos. Está demostrado estadísticamente por estudios objetivos que el dinero que se invierte en la Universidad de Huelva se multiplica por cinco", ha enfatizado.

Aunque asume que el modelo de financiación, que "se negoció", es "un buen modelo", el debate es "si se cumple" y "desde la perspectiva de las universidades, no es así". "Ojalá podamos llegar a un entendimiento y evitar tanto ruido, porque nosotros no queremos conflictos, lo que queremos es hacer nuestro trabajo bien", ha añadido.

"Es verdad que el presupuesto ha aumentado, pero no como para compensar el incremento tan enorme de gasto que hemos tenido. Esa es la clave de esto, si se quiere tener una sociedad avanzada, innovadora, que investigue, que forme a todo el mundo, no solamente a los que tienen dinero, que forme a cualquier persona que quiera estudiar y tenga talento para hacerlo, necesitamos una inversión consistente y creciente en la universidad y si no se hace, nos quedaremos por detrás", ha finalizado.