La recuperación de cauces y arroyos marca la hoja de ruta del Marco de Actuaciones para Doñana

Reunión del Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - OFICINA TÉCNICA DE DOÑANA

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo de Trabajo Técnico (GTT) del Marco de Actuaciones para Doñana (MAD), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha mantenido una nueva reunión de coordinación y seguimiento en la sede de la Fundación Biodiversidad en Sevilla en la que se ha marcado la recuperación hidrológica de cauces y arroyos como la hoja de ruta.

Según ha indicado la Oficina Técnica de Doñana en una nota de prebsa, este encuentro, al que han asistido representantes de los órganos gestores que desarrollan esta estrategia integral del Gobierno, ha estado dirigido por primera vez por la recién nombrada comisionada del Ciclo del Agua y la Restauración de Ecosistemas, Laura Martín Murillo.

En este sentido, Martín Murillo ha señalado que "lo que distingue la acción del Gobierno no es solo la inversión, es cómo se da cuenta de ella: reunión a reunión, actuación a actuación". "Nuestro objetivo no es gestionar el deterioro de Doñana, sino revertirlo de forma definitiva. Lo que estamos construyendo aquí tiene que ser irreversible".

El Marco para Doñana del Ministerio en su ámbito medioambiental afronta el segundo semestre de 2026 con cuatro actuaciones finalizadas, y 44 de sus 55 medidas ya en marcha, lo que supone que, en la actualidad, este plan del Gobierno ya ha iniciado el 83% de las medidas diseñadas. Un "avance significativo que también se refleja en la inversión movilizada, que supera el 60% de los 348 millones del presupuesto inicial de este plan.

FINCA LOS MIMBRALES

En esta reunión, se ha destacado la "inminente finalización" de las obras de restauración de la finca de Los Mimbrales (Almonte, Huelva), impulsadas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio. El proyecto, con un presupuesto de más de seis millones de euros, financiado a través de fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se ha llevado a cabo en algo más de 932 hectáreas de su sector oeste.

Para conseguir su restauración ecológica, se realizarán trabajos en la red hidrológica, mediante el sellado de los canales de drenaje de la finca, que han dejado de ser necesarios para el fin que fueron concebidos por el cese de la actividad agrícola. De esta forma, se llevará a cabo la recuperación morfológica de los antiguos cauces, y se rediseñará la red hidrológica, para restablecer su funcionalidad y estructura como ecosistemas fluviales.

Otras intervenciones destacadas en este grupo de trabajo, vinculadas a la conservación de ecosistemas y biodiversidad, son las impulsadas para renaturalizar los meandros del Paraje Natural Brazo el Este, Quintanilla-El Capitán, cuyas obras, a cargo de la Dirección General de la Costa y el Mar del Ministerio, comenzaron el pasado mes de abril con un presupuesto de 791.000 euros.

En lo relativo a la recuperación hidrológica del entorno de Doñana, se ha subrayado el arranque de nuevas intervenciones en el territorio, impulsadas por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), con un presupuesto de licitación superior a los dos millones de euros, como la segunda fase de recuperación hidrológica del Arroyo El Partido (afluente por la margen izquierda del arroyo de La Rocina).

Estos trabajos se centran en el tramo bajo de El Partido, hasta el puente del Ajolí, en el término municipal de Almonte (Huelva). Los objetivos fundamentales son, por un lado, la reducción del riesgo de inundación en el entorno urbano de la aldea de El Rocío y, por otro, incrementar las tasas de infiltración al acuífero durante las crecidas a través de la recuperación de los brazos secundarios del arroyo. También se mejorarán con esta intervención los aportes a los humedales y a las lagunas temporales.

También se ha resaltado la recuperación de arroyos en el ámbito de La Rocina, con el objetivo de restaurar ambiental y geomorfológicamente los arroyos de Don Nicolás y del Travesí. Con el fin de lograr la restauración hidrológico forestal de la zona, las acciones principales serán la eliminación de especies invasoras, desbroce de matorral, retirada de restos vegetales, remodelación del terreno, nuevas plantaciones o la instalación de majanos para conejos. Esta actuación cuenta con un presupuesto superior a un millón de euros.

MARCOS PARA DOÑANA

El Gobierno de España ha diseñado, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, dos Marcos de Actuaciones para Doñana, pioneros en su aplicación y que conjuga restauración ambiental y sensibilidad social, buscando salvaguardar los valores ecológicos de todo el espacio y contribuir a un desarrollo económico que sea sostenible e integrado con las necesidades del entorno.

En total, está prevista una inversión de forma directa de más de 700 millones de euros hasta 2028, desde una perspectiva multidisciplinar que implica ya a doce ministerios. La Oficina Técnica de Doñana, coordinada por la Comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas del Ministerio, es la encargada de realizar el seguimiento de la ejecución de la inversión de estos planes desde el propio territorio.