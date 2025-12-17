Recuperan en Huelva 14 piezas arqueológicas del paleolítico y el neolítico que se comercializaban en Internet

Piezas recuperadas por la Policía Nacional Adscrita a Andalucía en Huelva. - POLICÍA NACIONAL ADSCRITA A ANDALUCÍA

HUELVA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía han recuperado en Huelva 14 piezas arqueológicas de cronología paleolítica y neolítica que se comercializaban en Internet, en una actuación destinada a la protección del patrimonio histórico.

Así lo han indicado a Europa Press un portavoz de la Policía Nacional Adscrita a Andalucía en Huelva, que ha explicado que la intervención se llevó a cabo durante "rastreos preventivos" en redes sociales y plataformas de venta digital, orientados a detectar la comercialización ilegal de material arqueológico.

En este contexto, ha apuntado que las piezas intervenidas, entre las que se encuentran hachas pulimentadas, bifaces, cantos tallados y morteros, fueron depositadas en el Museo Provincial de Huelva, donde personal técnico "certificó su valor arqueológico".

Los objetos han sido inventariados para su estudio y futura exposición y los hechos han sido comunicados al Servicio de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía. Esta actuación, de gran relevancia a nivel provincial y regional, contribuye a la preservación del patrimonio cultural andaluz y "refuerza el compromiso de esta unidad adscrita".

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía realiza en Huelva numerosas operaciones relacionadas con la protección del patrimonio. Así, el pasado mes de junio, en colaboración con la Delegación Territorial de Cultura y Deportes en Huelva, localizaron un nuevo yacimiento megalítico por la Costa Occidental onubense, durante una reciente prospección arqueológica. En el mismo se recuperó un bloque de cuarcita con 15 grabados rupestres, declarado Bien de Interés Cultural (BIC).

En el lugar se identificó este bloque de cuarcita, de forma romboidal y que cuenta con una longitud de 2,55 metros. El mismo se hallaba situado en posición horizontal y contiene 15 grabados rupestres realizados "mediante la técnica del piqueteado". Los grabados presentan diámetros entre 6 y 24 centímetros y son "algunos de los mayores registrados en la provincia".

Asimismo, informaron de que, además, se documentó una estructura oval "cuya función está aún en fase de estudio". Por ello, han apuntado que, con la presencia de arte rupestre, el enclave ha sido declarado de Bien de Interés Cultural, dentro de la categoría de Yacimiento Arqueológico, toda vez que han remarcado que los grabados, "cuya antigüedad podrían remontarse a varios milenios", serán objeto de futuras investigaciones "para una datación más precisa".

Este hallazgo fue fruto de la estrecha colaboración de la unidad con el Servicio de Bienes Culturales, que desde 2023 han intensificado las labores conjuntas mediante el intercambio de información, patrullas preventivas y asistencia a inspecciones técnicas con el objetivo común de preservar y proteger el patrimonio cultural andaluz.

PIEZAS LOCALIZADAS EN 2024

La Unidad del Cuerpo Nacional de Policía Adscrita a la Comunidad Autónoma de Andalucía localizó en 2024 menhires en Almonaster la Real y Beas; intervino un busto en roca --en estudio para datación y procedencia--, y constataron posibles grabados en roca en Almonaster la Real.

Los agentes también confiscaron hachas neolíticas en perfecto estado de conservación que habían sido expoliadas y cuyo origen se sitúa entre Zalamea la Real y Valverde del Camino. Además, intervinieron 648 monedas provenientes de expolio en provincias de Córdoba y Jaén y seis posibles puntas de flechas. También identificaron tumbas en pizarra Zalamea la Real, que podrían ser de época medieval.

Parte de estas piezas estuvieron expuestas el 4 de febrero de este año en el Museo de Huelva, así como una serie de fotografías que reflejaban el trabajo realizado por los agentes. Precisamente, en el museo se clasifican, analizan y se conservan estos hallazgos para una futura exposición.