Regantes de Huelva encaran el año hidrológico con "prudente optimismo" con los embalses al 71% de su capacidad

Presa de Alcolea. - HUELVA RIEGA

HUELVA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades de regantes de la provincia, reunidas en Huelva Riega, han aplaudido este lunes que los embalses hayan alcanzado el 71% de su capacidad total, tras una semana de "aportaciones excepcionales" por las lluvias. Por ello, indican que los niveles "permiten encarar el resto del año hidrológico con prudente optimismo, ya que incluso en el supuesto de que no se produjeran nuevas aportaciones en la próxima primavera, no se prevé la necesidad de aplicar restricciones hasta finales de 2026 o comienzos de 2027".

Según ha indicado en una nota, el sistema Huelva, integrado por las presas de Andévalo, Chanza, Piedras y Los Machos, ha registrado en la última semana un incremento "excepcional" de recursos hídricos. A fecha 15 de diciembre de 2025, el volumen total embalsado asciende a 747 hectómetros cúbicos, "lo que supone el 71% de su capacidad total".

Según ha indicado Huelva Riega, "este volumen representa 154 hectómetros cúbicos más que la semana anterior y 353 más que en la misma fecha del año pasado, consolidando una mejora muy significativa de la situación hidrológica de la provincia".

El presidente de Huelva Riega, Fernando González, ha señalado que "estos niveles permiten a los usuarios del sistema encarar el resto del año hidrológico con prudente optimismo, ya que incluso en el supuesto de que no se produjeran nuevas aportaciones en la próxima primavera, no se prevé la necesidad de aplicar restricciones hasta finales de 2026 o comienzos de 2027".

Con estos datos, señala que "el sistema ha superado el umbral de escasez moderada", situándose 138 hectómetros cúbicos por encima de dicho límite, lo que "permite afrontar el actual año hidrológico con un escenario claramente más favorable para los distintos usos del agua".

No obstante, desde Huelva Riega se insiste en que esta mejora coyuntural "no debe ocultar los retos estructurales del sistema". En este sentido, González ha advertido de la "preocupación existente" ante "la falta de avances claros por parte del Gobierno de España en infraestructuras hidráulicas estratégicas que están recogidas en la planificación vigente hasta 2027".

"El sistema necesita capacidad de regulación para afrontar con garantías los periodos de sequía que, como hemos comprobado en los últimos años, se repiten con mayor frecuencia. Las presas de Alcolea, Coronada y Pedro Arco son infraestructuras esenciales para asegurar el abastecimiento, el riego y el desarrollo económico de la provincia a medio y largo plazo", ha subrayado.

Desde Huelva Riega se recuerda que la planificación hidrológica "debe cumplirse en su totalidad" y que la gestión "responsable" del agua pasa "tanto por aprovechar las aportaciones actuales como por anticiparse a los futuros escenarios de escasez mediante inversiones estratégicas y consensuadas".