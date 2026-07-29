Regantes de Huelva piden convertir el "compromiso" con Alcolea y San Silvestre en plazos y decisiones

Archivo - Túnel de San Silvestre de Huelva. - HUELGA RIEGA - Archivo

HUELVA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega, ha valorado positivamente que el PSOE de Huelva haya confirmado públicamente el "compromiso" del Gobierno de España con la presa de Alcolea y el desdoblamiento del Túnel de San Silvestre y ha pedido "pasar de las palabras vacías a los plazos concretos y las decisiones".

Según ha indicado la entidad en una nota de prensa, para la asociación, que se ratifique la voluntad de ejecutar ambas infraestructuras constituye "un punto de partida favorable", pero debe traducirse ahora en "decisiones administrativas, plazos conocidos y obras en ejecución".

"Que se confirme que Alcolea y San Silvestre siguen adelante es una buena noticia para Huelva. El siguiente paso debe ser explicar qué trámites quedan pendientes, cuándo se resolverán y en qué fecha podrán retomarse materialmente los trabajos", ha señalado el presidente de Huelva Riega, Fernando González.

La entidad ha insistido en que no pretende alimentar una disputa entre partidos o administraciones. "Huelva no necesita una nueva discusión política sobre sus infraestructuras. Necesita que los expedientes avancen y que cada Administración concrete qué tiene que hacer, con qué presupuesto y en qué plazo", ha añadido.

UN CALENDARIO PARA EL TÚNEL DE SAN SILVESTRE

Huelva Riega comparte la consideración del túnel de San Silvestre como "una infraestructura vital" para la seguridad hídrica de la provincia. El desdoblamiento "permitirá reducir la dependencia de una única conducción y reforzar el transporte de agua destinado al abastecimiento urbano, la industria, la agricultura y las necesidades ambientales de Huelva".

La asociación ha recordado que el contrato de las obras fue formalizado por la Dirección General del Agua en 2023. Posteriormente, los nuevos estudios geotécnicos obligaron a modificar el proyecto y a sustituir la tuneladora inicialmente prevista por otra adaptada a las características detectadas en el terreno. En diciembre de 2025, la Subdelegación del Gobierno confirmó que las obras se encontraban "temporalmente suspendidas" mientras se tramitaba esta modificación.

"Conocer el punto del procedimiento es útil, pero la provincia necesita saber cuándo se superará. Pedimos que se haga público un calendario con la fecha prevista para la aprobación del modificado, la reanudación de los trabajos y la terminación del túnel", ha reclamado González.

Huelva Riega considera que una modificación técnica necesaria para garantizar la seguridad de la obra "debe abordarse con rigor", pero "no puede mantener indefinidamente paralizada una infraestructura de esta relevancia".

"Lo responsable es adaptar el proyecto si las condiciones del terreno lo exigen. Lo que pedimos es que la modificación tenga un plazo cierto y que Huelva pueda conocerlo. La expresión 'más pronto que tarde' debe convertirse en una fecha", ha afirmado la asociación.

"EL COMPROMISO CON ALCOLEA DEBE TENER UN SIGUIENTE PASO"

Respecto a la presa de Alcolea, Huelva Riega ha acogido favorablemente que el PSOE de Huelva afirme que el Gobierno de España mantiene un "compromiso firme" para sacar adelante el proyecto. La asociación considera que esta declaración debe servir para despejar las dudas generadas durante las últimas semanas sobre su continuidad y "abrir una etapa centrada en encontrar una solución administrativa que permita reanudar las obras".

Alcolea fue declarada obra de Interés General del Estado y cuenta con una Declaración de Impacto Ambiental que analizó la calidad de las aguas del río Odiel, estableció medidas de seguimiento y contempló distintos sistemas de captación y explotación.

"Restaurar las cuencas y terminar Alcolea son dos objetivos compatibles. Una mejor calidad del agua reforzará las posibilidades de aprovechamiento de la presa, pero la recuperación ambiental no puede convertirse en un motivo para dejar el proyecto en una espera sin fecha", ha indicado González.

La entidad ha señalado que, si alguna Administración considera que la restauración previa de los pasivos mineros "constituye ahora una condición jurídica o ambiental imprescindible para poner en carga la presa, debe identificar el informe, la resolución o el instrumento administrativo que establece ese requisito".

"Las condiciones de una infraestructura de esta magnitud deben quedar recogidas por escrito dentro de su expediente. Si existen nuevos criterios técnicos, deben incorporarse formalmente al expediente, evaluarse sus consecuencias y definirse quién tiene que ejecutarlos. Es la única forma de aportar seguridad y evitar interpretaciones distintas cada vez que se habla de Alcolea", ha explicado Huelva Riega.

La Junta de Andalucía está ejecutando un proyecto para la recuperación ambiental de las cuencas del Tinto y el Odiel, una actuación que "debe avanzar de forma coordinada con la planificación necesaria para Alcolea".

LEALTAD INSTITUCIONAL

Huelva Riega ha puesto en valor la lealtad institucional mostrada por la Junta de Andalucía, que firmó el protocolo elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para abordar la continuidad de Alcolea. "Nos hubiese gustado que se firmara por ambas partes".

La asociación considera que los asuntos técnicos, ambientales y administrativos que afectan a Alcolea y al Túnel de San Silvestre deben tratarse en el seno de las comisiones creadas para tal fin, con la participación de las administraciones implicadas y sobre la base de la documentación técnica.

"La experiencia nos indica que estas comisiones son la única vía para dar solución a los retos que plantea cada infraestructura. Es ahí donde deben analizarse los informes, definirse las responsabilidades y acordarse los pasos necesarios para avanzar", ha señalado Fernando González.

"El conjunto de la ciudadanía necesita saber qué decisiones se van a adoptar. Celebramos que exista compromiso y pedimos que se trabaje dentro de los cauces institucionales previstos para convertirlo en expedientes aprobados, trabajos retomados y fechas públicas", ha concluido Fernando González.