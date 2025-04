Regantes de Huelva piden "no perder más el tiempo" en negociaciones con Alcolea y que sea "una realidad ya"

HUELVA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva (Huelva Riega), Fernando González, ha señalado este viernes, tras las declaraciones la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, sobre que el proyecto presentado por la Junta para finalizar la presa de Alcolea que están "esperanzados" pero pide "no perder más tiempo en negociaciones" y que esta presa "vital para la provincia" sea "una realidad ya".

Así lo ha manifestado González en declaraciones a Europa Press, en las que ha subrayado que "hasta ahora" tenían "cierta desconfianza" en que las intenciones del Ministerio "fueran sinceras" porque "como lleva siete años la obra para", no creían que "ahora hubiera cambiado de opinión radicalmente". "Así que estamos contentos de que, según la ministra, se esté terminando la definición del acuerdo para la construcción de Alcolea", ha subrayado.

Fernández ha subrayado que "queremos que se concluya esta definición a la mayor velocidad posible" porque "nuestra provincia no puede esperar, ya llevan muchos años de retraso" y ha recordado que, además de para regadío, consumo e industria, la presa "solucionaría inundaciones" como las que "se producen cuando llueve en Gibraleón o la ciudad de Huelva" que "seguirán en riesgo mientras no esté operativa".

Además, ha apuntado que "daría solución también" a las "demandas de la industria, del turismo y la agricultura en nuestra provincia". "Alcolea debe ser una realidad ya. No pueden perder el tiempo en negociaciones con intenciones políticas o propagandísticas. Que miren por los ciudadanos de Huelva y terminen esa presa", ha añadido.

González ha explicado que desde la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva tenían conocimiento de la presentación de una propuesta "por parte del consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández-Pacheco", por la que "la Junta se haría cargo de esta infraestructura, que está declarada de interés general del Estado" y que el Ministerio "debe de hacer o asumir rastros de otras obras que se tienen que hacer en Andalucía".

"A mí no me parece mal el acuerdo. Ahora es el Ministerio el tiene que decidir si le parece bien y si irá adelante. Nosotros nos tomamos con cierto escepticismo lo que se dice en prensa, porque no somos políticos y nos genera cierta desconfianza, pero sí es verdad que la ministra ha sido bastante rotunda en sus manifestaciones y no parece que haya dejado lugar a interpretaciones", ha concluido.

Por su parte, el portavoz de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, Manuel Mora, ha calificado las declaraciones de la ministra como "una buena noticia", toda vez que ha subrayado que, "realmente, lo necesario es que se inicien las obras, se terminen las obras, y no solo éstas, sino éstas y las del túnel de San Silvestre".

Al respecto, ha remarcado que los regantes del Condado de Huelva reciben la noticia "con alegría, pero también con cierto escepticismo", porque "volvemos a lo mismo que hemos dicho del pacto; cumplan. Si el ministerio cumple, los agricultores del condado cumpliremos", ha manifestado.