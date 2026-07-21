La Regata Internacional 'La Farola' se celebrará el 15 y 16 de agosto en El Rompido fomentando

Presentación de la Regata Internacional 'La Farola'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Rompido, en Cartaya (Huelva), volverá a ser el epicentro de una de las citas naúticas "más esperadas del año". La Regata Internacional 'La Farola', Perteneciente al calendario oficial de la Federación Andaluza de Vela y organizada por el Club Náutico Río Piedras, es una de las pruebas de cruceros (clase ORC e iniciación) más veteranas y concurridas de Andalucía, celebrará el 15 y 16 de agosto su 44 edición frente a las costas onubenses.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, el diputado de Deportes, Juan Daniel Romero, ha animado a los regatistas tanto onubenses como del Algarve portugués a "que participen, que echen un fin de semana en Huelva, en la costa", y que "disfruten de sus bondades, incluso aquellos que se inician en el mundo de la vela creo que es una oportunidad excepcional para participar en una competición".

El diputado ha subrayado los 120 kilómetros de costa, "entre el Guadiana y el Guadalquivir, desde Ayamonte hasta Almonte, que brinda la gran suerte de contar con un medio para la práctica de vela que es inigualable".

Romero ha destacado "el tercer tiempo o espacio de convivencia tras la regata", y ha agradecido a la Junta de Andalucía y a la Federación Andaluza de Vela la organización y al Ayuntamiento de Cartaya su colaboración, que se suma a la de la Diputación de Huelva. Con una participación que el pasado año rondó las treinta embarcaciones y un centenar de regatistas, el vocal de vela del CN Río Piedras, Francisco Pérez Cintado, ha indicado que esta edición se celebrará íntegramente en El Rompido.

La regata contará con dos pruebas, una el sábado y otra el domingo, "en la que se tratará de hacer entre tres y cuatro mangas". "El sábado técnicas de barlovento-sotavento, y el domingo, se combinará con una costera hasta la recalada de Punta Umbría", ha explicado. Después de las actividades propiamente deportivas, el Club Río Piedras acogerá actos sociales y de convivencia y la posterior entrega de trofeos.

"En esta edición de La Farola queremos fomentar y poner en valor la participación de la flota portuguesa, nuestros hermanos del país vecino, para que ellos puedan venir aquí, conocer nuestro club, nuestra provincia y disfrutar de la participación y de la competición", ha señalado Pérez Cintado.

Al respecto, ha indicado que para fomentarlo se entregará un trofeo al primer clasificado de nacionalidad portuguesa, independientemente de que habrá trofeos para el resto de categorías. "Y como siempre, también habrá una categoría Open, una categoría de iniciación, para aquellas embarcaciones que no son competitivas durante todo el año, que no realizan regatas habitualmente, pero que puedan participar en una categoría con otras embarcaciones de la misma envergadura".

El plazo de inscripción está abierto en la página de la web del club (www.cnriopiedras.es). La organización ofrece condiciones ventajosas para jóvenes, barcos locales y embarcaciones sin certificado ORC, a las que se asignará un rating estimado para facilitar su participación.

Con más de cuatro décadas de historia, la Regata 'La Farola', se consolida como uno de los grandes eventos deportivos del verano andaluz y una plataforma para difundir la vela y el valor del litoral onubense.