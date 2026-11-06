Remedios Malvárez, Ana Luísa Oliveira y Moisés Rodríguez, Jurado Oficial del Festival de Huelva

Archivo - Remedios Malvárez, miembro del Jurado Oficial del edición 52 del Festival de Huelva, - FESTIVAL DE HUELVA - Archivo

HUELVA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Jurado Oficial de la quincuagésima segunda edición del Festival de Huelva de Cine Iberoamericano, que se celebrará del 13 al 21 de noviembre, estará compuesto por la directora y guionista Remedios Malvárez, la guionista, productora y directora portuguesa Ana Luísa Oliveira y el periodista Moisés Rodríguez. Los tres profesionales serán los encargados de decidir el palmarés de la Sección Oficial a Concurso, en la que doce largometrajes competirán por el Colón de Oro.

Según ha indicado el festival en una nota de prensa, Remedios Malvárez comenzó su trayectoria en la fotografía antes de fundar en 2014 Producciones Singulares, una firma de producción audiovisual enfocada en el cine documental. Desde su compañía desempeña las labores de dirección y guion. Sus obras cuentan con presencia en plataformas, además del reconocimiento en certámenes nacionales e internacionales.

Entre sus reconocimientos destacan la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, la Medalla de Huelva, el Premio RTVA a la Mejor Directora Andaluza y el Premio Josefina Molina a su trayectoria cinematográfica. Sus producciones han competido en festivales de prestigio internacional como como Krakow FF, Shanghai IFF y DOK. Fest München. Sus obras han recibido varios premios y nominaciones, como 'Fandango', que obtuvo el Premio Carmen al Mejor Largometraje Documental.

Su trabajo más reciente, 'Acuérdate de mí', se estrenó en el pasado Festival de Málaga, ha sido galardonada en Alcances y se proyectará en la presente edición del Festival de Huelva en la sección no competitiva Latidos.

Ana Luísa Oliveira ha escrito, producido y dirigido los documentales '2 Metros Quadrados' (2024), 'Até ao Fim' (2022), 'Lar Doce Escola' (2020) y 'A Ver o Mar' (2018), este último galardonado con el Premio de Dirección Take One! en el Festival Internacional de Cine Curtas Vila do Conde.

Su trayectoria incluye también labores de producción en festivales de cine, entre ellos el Festival Internacional de Archivo, Memoria y Etnografía y el Festival Internacional de Documental de Melgaço (MDOC), así como en residencias artísticas de cine y fotografía.

Actualmente desarrolla un proyecto de docuficción con el título provisional de 'The Missing cat' y forma parte del equipo del Festival Internacional de Curtas Vila do Conde, donde es responsable de la gestión de patrocinadores e integra el comité de selección de Take One!, sección dedicada a películas realizadas por estudiantes.

Moisés Rodríguez Martínez es doctor en Periodismo y Cine por la Universidad Autónoma de Barcelona y desarrolla su carrera en TVE desde finales de los años ochenta. Ha sido subdirector del Canal 24 Horas entre 2016 y 2018 y desde 2012 es presentador y coeditor del informativo nocturno diario de este canal.

Desde 2017 dirige y presenta, además, el programa semanal de cine 'Secuencias en 24'. Su labor profesional ha sido distinguida con dos Antenas de Plata al Mejor Presentador de Televisión del Año, en 2012 y 2019, el Premio Ana Baschwitz al Mejor Profesional de Comunicación y el Premio Europa de Cultura en su primera edición. También ha recibido diversos galardones en festivales por su contribución a la difusión del cine a través de su programa y de los informativos.

Miembro de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas de España y director de su revista, 'Artescénicas', pertenece asimismo a la Academia de Cine y a diversas asociaciones de prensa.

Compagina su actividad periodística con la docencia sobre periodismo y cine en universidades y en el Instituto de RTVE, la participación como jurado en festivales y la escritura de trabajos y libros cinematográficos. También ha dirigido cortometrajes, codirige el Centro Cultural La Platea de Alhaurín de la Torre y coorganiza el certamen anual Film e Historia en Málaga.