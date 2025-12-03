Renfe ajusta el horario del tren de Media Distancia Huelva-Jabugo de la tarde desde el 14 de diciembre

Archivo - Estación de trenes de Huelva. - RENFE - Archivo

HUELVA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ajusta el horario del tren de Media Distancia Huelva-Jabugo de la tarde a partir de 14 de diciembre. Desde ese viernes, el tren de las 15,15 retrasa su salida a las 16,10 horas con llegada a Jabugo a las 17,54 y a Zafra (los viernes) a las 19,15 horas.

Según ha indicado Renfe en una nota, el nuevo horario se ha establecido a partir del estudio de los hábitos de desplazamiento y las encuestas a los usuarios, con el fin de ajustarlos a los horarios de salida de los centros laborales y universitarios.

Además, el tren con salida los viernes de Zafra a las 19,00 horas retrasará su salida a las 20,05, y de Jabugo a las 21,22 horas, con llegada a Huelva a las 22,54 horas. Los viajeros pueden consultar todos los horarios y adquirir los billetes en los canales habituales: App, www.renfe.com, 912 320 320, taquillas de estaciones y agencias de viajes.

Renfe restableció el servicio de Media Distancia Huelva-Jabugo el pasado 15 de septiembre, con una reducción de 25 minutos en la relación Huelva-Zafra y de 18 minutos entre Huelva y Jabugo, respecto a los tiempos de viaje anteriores a las obras de esta línea.

Esta programación se ha adaptado a la rutina de movilidad de los viajeros que se desplazan por motivos laborales o académicos, y permiten a los usuarios de la sierra realizar gestiones en la capital onubense de lunes a viernes, con un tren con salida de Jabugo a las 06,15 de la mañana y llegada a Huelva a las 07,51 horas.