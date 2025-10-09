Renfe pone en marcha 70 autobuses para los viajeros de Huelva por obras de reparación en la vía durante el puente

HUELVA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Con motivo de las obras de Adif del 10 al 12 de octubre --que coincide con el puente del Día de la Hispanidad--, Renfe ha programado 70 autobuses para garantizar la movilidad de todos los viajeros de los trenes con origen y destino Huelva. Los trabajos tienen por objeto la reparación y mejora de la capacidad hidráulica de la infraestructura ferroviaria, afectada por la dana de octubre de 2024 y la borrasca Garoé el pasado mes de enero, así como la renovación de un paso a nivel en La Palma del Condado.

Según indicó Renfe, este dispositivo alternativo "permitirá garantizar la movilidad de los viajeros" de los servicios de Media Distancia Sevilla-Huelva y Larga Distancia (Alvia e Intercity) Huelva-Madrid.

Así, durante este fin de semana del puente, los viajeros de todos los trenes de Media Distancia Huelva-Sevilla, en ambos sentidos, realizarán por carretera el trayecto de origen a destino, incluidas todas las estaciones intermedias. Renfe ha programado 57 servicios de autobús para garantizar este servicio.

También durante este fin de semana, Renfe ha programado un servicio alternativo para "garantizar" los desplazamientos de doce trenes entre Huelva y Madrid.

Los viajeros realizarán en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) el trayecto Madrid-Sevilla y por carretera, con un total de 13 autobuses, el trayecto Huelva-Sevilla con parada intermedia en La Palma del Condado. Además, y como consecuencia de estos trabajos en la vía, Renfe ha ajustado los horarios de los servicios habituales Madrid-Huelva.